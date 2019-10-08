Obras em loteamento vão gerar 250 vagas de emprego no Sul do ES

A previsão é que a empresa comece o processo de contratação daqui a três meses. A estimativa é que após a entrega do empreendimento serão mais 100 vagas.

A Nazca Advisors vai fazer um investimento na ordem de R$ 15 milhões em loteamento residencial, no Sul do Estado. O Paradise Hills ocupará uma área total de 81.925,16 mil m² no bairro Paraíso. O loteamento terá 123 terrenos. As obras devem terminar em novembro de 2021.