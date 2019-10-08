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Obras em loteamento vão gerar 250 vagas de emprego no Sul do ES

Durante as obras de loteamento serão contratados 150 profissionais; outros 100 serão contratados quando o empreendimento for entregue

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 16:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2019 às 16:31
A loteadora Nazca Advisors, empresa especializada em estruturação empresarial, desenvolvimento e gestão de negócios imobiliários, vai abrir 150 empregos diretos e indiretos em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.

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As vagas serão para cargos como pedreiros e ajudante de obras. A empresa ainda não começou a contratar. Mas os interessados podem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
A previsão é que a empresa comece o processo de contratação daqui a três meses. A estimativa é que após a entrega do empreendimento serão mais 100 vagas.

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A Nazca Advisors vai fazer um investimento na ordem de R$ 15 milhões em loteamento residencial, no Sul do Estado. O Paradise Hills ocupará uma área total de 81.925,16 mil m² no bairro Paraíso. O loteamento terá 123 terrenos. As obras devem terminar em novembro de 2021.
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