Picpay abre 130 vagas de emprego no ES

As vagas são para desenvolvedores mobile (Androide e iOS), analistas de relacionamento e analistas de prevenção a fraude. O salário é compatível com o mercado, bem como os benefícios.

Para se candidatar às vagas de desenvolvedor, não é preciso ter formação específica, porém o candidato deve ter experiência com programação e passar no teste da empresa.

O aplicativo deve contratar 800 novos profissionais para atuar em Vitória até junho de 2020. Deste total, 280 contratações deverão ocorrer até dezembro deste ano. A empresa tem mais de 10 milhões de usuários e está expandindo sua operação em Vitória e em São Paulo. Com a ampliação da empresas, em doze meses a ideia é passar dos 500 funcionários atuais para 1.600.