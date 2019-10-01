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Picpay abre 130 vagas de emprego no ES

Aplicativo está ampliando as atividades em Vitória e em São Paulo

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 11:35

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 out 2019 às 11:35
Aplicativo deve contratar 800 profissionais até o ano que vem Crédito: Reprodução/Pixabay
O PicPay, aplicativo para o pagamentos de contas e transferências de dinheiro, está com 130 vagas de emprego abertas na área de tecnologia. As oportunidades são para trabalhar em Vitória.

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As vagas são para desenvolvedores mobile (Androide e iOS), analistas de relacionamento e analistas de prevenção a fraude. O salário é compatível com o mercado, bem como os benefícios.

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Para se candidatar às vagas de desenvolvedor, não é preciso ter formação específica, porém o candidato deve ter experiência com programação e passar no teste da empresa.
As vagas disponíveis estão disponíveis no site www.picpay.com/jobs ou do LinkedIn do PicPay.
O aplicativo deve contratar 800 novos profissionais para atuar em Vitória até junho de 2020. Deste total, 280 contratações deverão ocorrer até dezembro deste ano. A empresa tem mais de 10 milhões de usuários e está expandindo sua operação em Vitória e em São Paulo. Com a ampliação da empresas, em doze meses a ideia é passar dos 500 funcionários atuais para 1.600.

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