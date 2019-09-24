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28 cargos

Leroy Merlin abre vagas de emprego no ES; veja como se inscrever

Interessados precisam ter níveis médio e técnico; cadastro é feito pela internet

Publicado em 24 de Setembro de 2019 às 14:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2019 às 14:57
Megaloja será construída na área do Aeroporto de Vitória e deve ser inaugurada até o final do ano Crédito: Gazeta Online
Boas oportunidades para quem está à procura de emprego. A Leroy Merlin, que deve abrir as portas até o final deste ano em Vitória, está com vagas abertas para contratar profissionais em diversos cargos.
> Leroy Merlin abre 250 vagas de trabalho; veja como se inscrever
Os interessados podem cadastrar o currículo no site jobs.kenoby.com/leroymerlin. De acordo com o site da empresa, são 25 cargos disponíveis.
> Procurando emprego? CLIQUE e participe do grupo de Whatsapp da GAZETA
A maior parte das vagas é destinada a profissionais de nível médio e técnicos, nas funções de assessor de vendas, assistente de gestão, assistente de logística, fiscal de caixa, operador de logística, profissionais PCDs, vendedor, vendedor de projetos e vendedor PJ .
CONFIRA OS CARGOS
Loja Vitória
- Assessor de vendas - Acabamentos
- Assessor de vendas - Decoração
- Assessor de vendas - Elétrica
- Assessor de vendas - Ferragens
- Assessor de vendas - Ferramentas
- Assessor de vendas - Iluminação
- Assessor de vendas - Jardim
- Assessor de vendas - Madeiras
- Assessor de vendas - Materiais de Construção
- Assessor de vendas - Organização e Cozinhas
- Assessor de vendas - Piso Laminado
- Assessor de vendas - Tintas
- Assistente de gestão Loja
- Assistente de logística
- Fiscal de caixa
- Operador de logística | Full Time
- Profissionais com deficiência | PCD
- Vendedor - Materiais Básicos de Construção
- Vendedor de projetos - Louças / Sanitários
- Vendedor de projetos - Ar Condicionado e Exaustores
- Vendedor de projetos - Compressores e Geradores
- Vendedor de projetos - Cortinas, Persianas e Tapetes
- Vendedor de projetos - Fechaduras e Parafusos
- Vendedor de projetos - Luminotécnica
- Vendedor de projetos - Maquinários de Jardinagem
- Vendedor de projetos - Móveis e Planejados
- Vendedor de projetos - Pisos Laminados e Vinílicos
- Vendedor Pj
> Leia mais sobre Concursos e Empregos 
 

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