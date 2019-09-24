Leroy Merlin abre vagas de emprego no ES; veja como se inscrever

Megaloja será construída na área do Aeroporto de Vitória e deve ser inaugurada até o final do ano

Os interessados podem cadastrar o currículo no site. De acordo com o site da empresa, são 25 cargos disponíveis.

A maior parte das vagas é destinada a profissionais de nível médio e técnicos, nas funções de assessor de vendas, assistente de gestão, assistente de logística, fiscal de caixa, operador de logística, profissionais PCDs, vendedor, vendedor de projetos e vendedor PJ .