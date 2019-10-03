Viação Águia Branca abre 200 vagas de emprego

A Viação Águia Branca vai contratar mais de 200 profissionais para trabalhar no verão. As contratações deverão ocorrer até dezembro devido a alta temporada. Os selecionados vão atuar em Campo Grande, São Mateus, Teixeira de Freitas, Rio de Janeiro, Governador Valadares, Colatina e Linhares.
De acordo com a empresa, a maior parte das vagas serão destinadas ao cargo de motorista. Haverá ainda oportunidades para cobrador e agente de vendas.
A função de motorista exige que o profissional tenha o ensino fundamental completo, carteira de habilitação categoria D, curso de transporte de passageiros (resolução 168) e experiência com viagens em rodovias.
Os candidatos podem enviar o currículo para o email [email protected]. Para as vagas de motoristas, também é possível se cadastrar pelo site: bit.ly/MotoristaVAB e preencher o cadastro.
Após a contratação, os motoristas passam por intenso treinamento, sob acompanhamento de instrutores, antes de assumirem as rotas. Os contratos serão temporários.