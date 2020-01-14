Dois anos após dragagem, Porto de Vitória ainda não recebe navios com mais carga

Mais de dois anos se passaram desde que a dragagem e derrocagem do

foi entregue. A obra, que em meio a promessas, paralisações e aumento de custos se estendeu por cerca de 20 anos, era um antigo anseio do setor produtivo capixaba. Apesar de finalmente ter sido concluída, porém, o porto continua sem poder receber navios maiores e com mais carga porque falta sinalização e a realização de testes para liberar o tráfego dessas embarcações.