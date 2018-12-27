Navios maiores já podem atracar no Porto de Vitória

Porto de Vitória Crédito: Secretaria de Portos

Após 20 anos de espera, promessas e atrasos, a novela da dragagem do Porto de Vitória finalmente chegou ao fim. Depois de um ano após finalizadas as obras, o acesso de navios com maior capacidade de carga, após a homologação da dragagem pela Marinha (ocorrida em julho), será publicada nesta quinta-feira (27) pela Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa).

A Norma Marítima da Autoridade Portuária (Normap 1), com as novas profundidades, começa a valer também a partir desta quinta-feira, informou a Codesa. Algumas exigências deverão cumpridas nas primeiras dez manobras, que terão que ser assistidas, com participação de dois práticos. O anúncio da autorização foi feito ontem durante visita do ministro da Secretaria de Governo Carlos Marun a obras do porto.

De acordo com a autoridade portuária, agora serão realizadas mudanças de sinalização, que também foram autorizadas pela Marinha. Algumas boias terão a localização alterada, mas isso não impede a entrada de navios com maior capacidade de carga.

Aliás, navios com maior calado já começam a atracar no porto. Segundo a Codesa, no berço 102 do Cais Comercial de Vitória, já operava ontem o navio Ikebana, de Singapura, que possui 198m de comprimento e 8,8 metros de calado. Esse berço, antes da dragagem, recebia navios de até 7,8m de calado. Agora, ele pode receber embarcações com até 9,20m de calado, informa a estatal.