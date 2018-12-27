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dragagem

Navios maiores já podem atracar no Porto de Vitória

Novas profundidades do canal são publicadas pela Codesa após 20 anos de espera

Publicado em 27 de Dezembro de 2018 às 14:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2018 às 14:59
Porto de Vitória Crédito: Secretaria de Portos
Após 20 anos de espera, promessas e atrasos, a novela da dragagem do Porto de Vitória finalmente chegou ao fim. Depois de um ano após finalizadas as obras, o acesso de navios com maior capacidade de carga, após a homologação da dragagem pela Marinha (ocorrida em julho), será publicada nesta quinta-feira (27) pela Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa).
A Norma Marítima da Autoridade Portuária (Normap 1), com as novas profundidades, começa a valer também a partir desta quinta-feira, informou a Codesa. Algumas exigências deverão cumpridas nas primeiras dez manobras, que terão que ser assistidas, com participação de dois práticos. O anúncio da autorização foi feito ontem durante visita do ministro da Secretaria de Governo Carlos Marun a obras do porto.
De acordo com a autoridade portuária, agora serão realizadas mudanças de sinalização, que também foram autorizadas pela Marinha. Algumas boias terão a localização alterada, mas isso não impede a entrada de navios com maior capacidade de carga.
Aliás, navios com maior calado já começam a atracar no porto. Segundo a Codesa, no berço 102 do Cais Comercial de Vitória, já operava ontem o navio Ikebana, de Singapura, que possui 198m de comprimento e 8,8 metros de calado. Esse berço, antes da dragagem, recebia navios de até 7,8m de calado. Agora, ele pode receber embarcações com até 9,20m de calado, informa a estatal.
A expectativa é de que o canal de acesso ao Porto de Vitória tenha nova profundidade de 14 metros, conforme divulgado pela Codesa ao final das obras em 2017. Anteriormente, a profundidade do canal era de 11,7m, sendo que ele poderia receber navios com calado até 10,67m (agora deve chegar a 12,5m).

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