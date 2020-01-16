Vinte novas empresas devem investir R$ 3 bilhões em Linhares até 2023

A perspectiva para o parque industrial de Linhares nos próximos três anos é de grande crescimento. Até 2023, cerca de 20 novas empresas devem se instalar no município. Com isso, a expectativa é que sejam criados na cidade 7 mil novos empregos e recebidos R$ 3 bilhões em investimentos privados. A projeção é da prefeitura do município.
Grandes marcas nacionais e multinacionais de diferentes portes e perfis estão sendo atraídas para o município localizado no Litoral Norte do Espírito Santo. Entre os principais motivos para a preferência por Linhares dentre os demais municípios do Estado está a localização estratégica e o fato de a cidade fazer parte da área da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e, portanto, oferecer benefícios como incentivos fiscais federais.
Alguns desses investimentos já foram confirmados pelas empresas como o da Britânia e o da Café Cacique. Outros, como o da multinacional da indústria de cafés solúveis Olam, adiantado com exclusividade pela colunista Beatriz Seixas, ainda estão sendo prospectados e serão confirmados nos próximos meses.
Também há investimentos confirmados das empresas GSL Metalúrgica, Fibracem, Valeo Thermal Bus Systems e Nova Lata.
Apesar de no Estado outros 27 municípios também estarem na área da Sudene, como São Mateus, Jaguaré e Sooretama - que estão próximos a Linhares -, alguns fatores tornaram Linhares uma cidade "queridinha" para a realização de investimentos. Segundo o prefeito Guerino Zanon, a boa prestação dos serviços públicos e a própria "agressividade" dos gestores da cidade para correr atrás das empresas conta muito.
"Não adianta ter só o benefício e estar bem localizada, é preciso melhorar a cidade. As empresas estão em busca de municípios com bom serviço público, saneamento e saúde, por exemplo. Além disso, estar em um Estado com as contas equilibradas também ajuda"
Ainda de acordo com Guerino, as empresas estão localizadas principalmente no polo moveleiro, que ficam mais ao norte do município; e na zona de indústrias que fica na chegada de Linhares, ao sul da cidade.
INVESTIMENTOS EM LINHARES
- GSL Metalúrgica - a empresa com sede em Belo Horizonte (MG) está finalizando a conversa com o município, mas já comprou uma área para construção de uma fábrica em Linhares.
- Olam - a multinacional de Singapura tem atuação global. A unidade no Norte do Estado seria sua primeira unidade no continente americano. O investimento inicial previsto é de cerca de R$ 500 milhões em uma fábrica de café solúvel.
- Café Cacique - a fábrica de café solúvel está em construção e deve ser inaugurada no início de 2021. A empresa paranaense projeta um investimento na ordem de R$ 280 milhões.
- Britânia - a empresa anunciou que deve investir até R$ 400 milhões em uma fábrica e um centro de distribuições de eletroportáteis em Linhares. As obras começam em março deste ano.
- Fibracem - a empresa de comunicação óptica anunciou em setembro de 2019 um investimento na ordem de R$ 50 milhões em Linhares. A matriz da empresa fica em Pinhais, no Paraná.
- Valeo Thermal Bus Systems - fabricante de ar-condicionado para ônibus e fornecedora da Marcopolo está tirando a licença de operação para iniciar suas atividades em Linhares.
- Nova Lata - a empresa de São Paulo planeja construir produzir embalagens metálicas no Estado e sonda Linhares como local para instalar sua unidade fabril.
- Brinox - a fábrica da empresa de utensílios de alumínio e panelas deve começar a produzir em junho deste ano. O investimento da empresa em Linhares deve chegar a R$ 50 milhões.