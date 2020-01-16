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7 mil empregos

Vinte novas empresas devem investir R$ 3 bilhões em Linhares até 2023

Perspectiva do município é de que sejam criados 7 mil empregos na cidade nos próximos três anos com a chegada de grandes companhias nacionais e multinacionais

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 17:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2020 às 17:08
Centro do município de Linhares Crédito: Felipe Reis/Secom Linhares
A perspectiva para o parque industrial de Linhares nos próximos três anos é de grande crescimento. Até 2023, cerca de 20 novas empresas devem se instalar no município. Com isso, a expectativa é que sejam criados na cidade 7 mil novos empregos e recebidos R$ 3 bilhões em investimentos privados. A projeção é da prefeitura do município.
Grandes marcas nacionais e multinacionais de diferentes portes e perfis estão sendo atraídas para o município localizado no Litoral Norte do Espírito Santo. Entre os principais motivos para a preferência por Linhares dentre os demais municípios do Estado está a localização estratégica e o fato de a cidade fazer parte da área da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e, portanto, oferecer benefícios como incentivos fiscais federais. 
Alguns desses investimentos já foram confirmados pelas empresas como o da Britânia e o da Café Cacique. Outros, como o da multinacional da indústria de cafés solúveis Olam, adiantado com exclusividade pela colunista Beatriz Seixas, ainda estão sendo prospectados e serão confirmados nos próximos meses. 

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Também há investimentos confirmados das empresas GSL Metalúrgica, Fibracem, Valeo Thermal Bus Systems e Nova Lata.
Apesar de no Estado outros 27 municípios também estarem na área da Sudene, como São Mateus, Jaguaré e Sooretama - que estão próximos a Linhares -, alguns fatores tornaram Linhares uma cidade "queridinha" para a realização de investimentos. Segundo o prefeito Guerino Zanon, a boa prestação dos serviços públicos e a própria "agressividade" dos gestores da cidade para correr atrás das empresas conta muito.
"Não adianta ter só o benefício e estar bem localizada, é preciso melhorar a cidade. As empresas estão em busca de municípios com bom serviço público, saneamento e saúde, por exemplo. Além disso, estar em um Estado com as contas equilibradas também ajuda"
Guerino Zanon - Prefeito de Linhares
Ainda de acordo com Guerino, as empresas estão localizadas principalmente no polo moveleiro, que ficam mais ao norte do município; e na zona de indústrias que fica na chegada de Linhares, ao sul da cidade.
Armazém da Olam, em Muniz Freire, empresa planeja construir fábrica de café solúvel em Linhares Crédito: Secom/Divulgação

INVESTIMENTOS EM LINHARES

  • GSL Metalúrgica - a empresa com sede em Belo Horizonte (MG) está finalizando a conversa com o município, mas já comprou uma área para construção de uma fábrica em Linhares.
  • Olam - a multinacional de Singapura tem atuação global. A unidade no Norte do Estado seria sua primeira unidade no continente americano. O investimento inicial previsto é de cerca de R$ 500 milhões em uma fábrica de café solúvel. 
  • Café Cacique - a fábrica de café solúvel está em construção e deve ser inaugurada no início de 2021.  A empresa paranaense projeta um investimento na ordem de R$ 280 milhões.
  • Britânia - a empresa anunciou que deve investir até R$ 400 milhões em uma fábrica e um centro de distribuições de eletroportáteis em Linhares. As obras começam em março deste ano. 
  • Fibracem - a empresa de comunicação óptica anunciou em setembro de 2019 um investimento na ordem de R$ 50 milhões em Linhares. A matriz da empresa fica em Pinhais, no Paraná.
  • Valeo Thermal Bus Systemsfabricante de ar-condicionado para ônibus e fornecedora da Marcopolo está tirando a licença de  operação para iniciar suas atividades em Linhares.
  • Nova Lata - a empresa de São Paulo planeja construir produzir embalagens metálicas no Estado e sonda Linhares como local para instalar sua unidade fabril. 
  • Brinox - a fábrica da empresa de utensílios de alumínio e panelas deve começar a produzir em junho deste ano. O investimento da empresa em Linhares deve chegar a R$ 50 milhões.

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