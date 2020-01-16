Vinte novas empresas devem investir R$ 3 bilhões em Linhares até 2023

- a empresa com sede em Belo Horizonte (MG) está finalizando a conversa com o município, mas já comprou uma área para construção de uma fábrica em Linhares.

- a multinacional de Singapura tem atuação global. A unidade no Norte do Estado seria sua

. O investimento inicial previsto é de cerca de R$ 500 milhões em uma fábrica de café solúvel.