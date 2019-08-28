Município de Linhares Crédito: Felipe Reis / Prefeitura de Linhares

A construção da fábrica da Café Cacique vai abrir 200 vagas de emprego em Linhares a partir de outubro. As oportunidades serão para cargos de pedreiro, mestre de obras, carpinteiros, entre outros. A previsão é de que no pico da obra sejam necessários 300 trabalhadores.

O secretário de desenvolvimento de Linhares, Luiz Fernando Lorenzoni, informou que a seleção deve ocorrer por meio do Sine , um pouco antes do início das obras, priorizando a mão de obra local. A construção será feita por uma empresa contratada pela Café Cacique.

O diretor industrial da companhia, Júlio César Grassano, ressaltou que quando entrar em atividade, em janeiro de 2021, a Cacique vai gerar 235 empregos diretos e outros 600 indiretos. Dentre os cargos previstos estão o de mecânico e eletricista. “Ao começar a operação, serão necessários profissionais técnicos”, destacou.

A pedra fundamental da empresa deve ser colocada no próximo dia 25 de outubro e o início das operações está previsto para o começo de 2021. O investimento para implantação da fábrica será na ordem de R$ 280 milhões.

Your browser does not support the audio element. Obra de fábrica de café solúvel em Linhares abrirá 200 vagas de emprego

A Café Cacique é uma empresa de Londrina, no Paraná, que vai atuar na fabricação de café solúvel. Toda a produção será voltada para a exportação.

“Estamos trabalhando para diversificar a economia do município para depender cada vez menos dos recursos dos royalties do petróleo. Esse recurso deverá ser usados somente em infraestrutura”, explicou o secretário.

OUTROS EMPREENDIMENTOS

O secretário de desenvolvimento de Linhares, Luiz Fernando Lorenzoni, destacou que outros empreendimentos serão instalados nos próximos meses no município, gerando um total de 1.500 empregos.

Haverá a construção como a Fibracem (de cabos de fibra ótica), Maxcor (impressões de etiquetas), Fimag (equipamentos agrícolas), hospital Medical Center, Aeroporto, Britânia (eletrodomésticos) e Randon (fábrica de reboques).

Lorenzoni, o diretor industrial Júlio Grassano, além do prefeito do município Guerino Zanon, se reuniram com o governador do Estado, Renato Casagrande , nesta quarta-feira (28), no Palácio Anchieta, em Vitória.

“Hoje usamos o Porto de Santos. No encontro com o governador, conversamos para usar os portos do Espírito Santo, inicialmente o de Vitória e depois o de Aracruz. Escolhemos Linhares por ser uma cidade com perfil industrial e com mão de obra qualificada”, disse Grassano.