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Investimento

Empresa vai investir na fabricação de cabos de fibra óptica em Linhares

Desde maio deste ano, companhia já conta com um centro de distribuição no município. O investimento previsto é de R$ 500 mil até o fim do ano e serão abertas vagas de emprego
Leonardo Lucas da Silva

Leonardo Lucas da Silva

Publicado em 

18 set 2019 às 17:30

Publicado em 18 de Setembro de 2019 às 17:30

A Fibracem possui matriz em Pinhais, no Paraná e pretende investir R$ 500 mil até o fim deste ano na nova fábrica que será instalada em Linhares Crédito: Fibracem/Divulgação
A cidade de Linhares vai receber a primeira fábrica da Fibracem no Espírito Santo. A empresa do segmento de comunicação óptica é uma das principais fabricantes do setor de telecomunicações no país, fornecendo produtos para as cinco regiões do Brasil. Esse é o segundo investimento da marca no Estado. Em maio deste ano, a empresa inaugurou um centro de distribuição no município e em breve vai começar a produzir os produtos em terras capixabas.
Empresa vai investir na fabricação de cabos de fibra óptica em Linhares
A marca pretende investir cerca de R$ 500 mil até o fim do ano. Treze profissionais já foram contratados e estão em treinamento desde o dia 12 de setembro, na matriz da empresa em Pinhais, no Paraná. A expectativa é contratar mais colaboradores ainda em 2019.
> Obra de fábrica de café solúvel em Linhares abrirá 200 vagas de emprego
De acordo com a Fibracem, Linhares foi escolhida por contar com uma localização estratégica, além dos incentivos e parcerias com o governo do Estado e a prefeitura do município. A empresa ainda está definindo quais produtos do portfólio serão fabricados no Espírito Santo.
OPORTUNIDADES
Em entrevista à reportagem, o secretário de Desenvolvimento de Linhares, Luiz Fernando Lorenzoni, explicou que o novo investimento vai trazer mais benefícios para a cidade: "É mais uma conquista receber uma empresa do setor de tecnologia. Nós estamos a cada dia avançando mais no processo de diversificação da economia e isso agrega valor ao município."
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Segundo Lorenzoni, diversificar a economia ajuda a melhorar também outras demandas dos linharenses. "É importante porque vai ao encontro do fortalecimento da renda do município, porque o fortalecimento da renda amplia a capacidade de dar respostas mais rápidas às demandas da cidade nas áreas de segurança, educação, saúde e habitação. Também colabora com o processo de geração de oportunidades de emprego. São mais oportunidades para os nossos jovens entrarem no mercado de trabalho", ressaltou.
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
A Fibracem já conta, desde maio deste ano, com um centro de distribuição também localizado na cidade de Linhares, no Norte do Espírito Santo. O local conta com uma área de 2.600 metros quadrados e armazena diversos produtos da marca, além de facilitar a conexão com as regiões Norte e Nordeste do país. A empresa possui matriz em Pinhais, no Paraná, além de outro centro de distribuição em São Paulo.
 

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