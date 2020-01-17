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Em Mário Cypreste

Incêndio que matou mulher em Vitória pode ter sido acidental, diz polícia

Ainda nesta sexta-feira (17), o Corpo de Bombeiros fará uma perícia na residência. De acordo com a corporação, o resultado do laudo, no entanto, deve sair, no mínimo, após 30 dias

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 17:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 17:02
Policiais na casa onde foi encontrado corpo de mulher após incêndio em Vitória Crédito: Isaac Ribeiro
Após incêndio que matou Raquel Maria da Silva, 42 anos, dentro da própria casa na manhã desta sexta-feira (17), no bairro Mário Cypreste, em Vitória, a Polícia Civil segue investigando as possíveis causas da ocorrência. Em nota, a corporação informou que o ocorrido foi registrado como acidentes diversos, contendo indícios iniciais de se tratar de um incêndio acidental.
Ainda nesta sexta-feira (17), o Corpo de Bombeiros seguirá para o local para realizar perícia na residência. De acordo com a corporação, o resultado do laudo, no entanto, deve sair, no mínimo, em 30 dias.

Laudo médico

Ainda segundo informações da Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares. No local, foi feito o laudo cadavérico, que acabou por descartar sinais de violência. De acordo com o médico legista responsável, a causa da morte foi mesmo decorrente do fogo em si. "O que tivemos foi asfixia, devido à inalação de fumaça, muita fumaça. Além disso, algumas queimaduras", explicou.
A família de Raquel, que, segundo conhecidos da vítima, não mora em Vitória, não chegou para fazer o reconhecimento do corpo até o momento.
O procedimento será encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), que aguardará o resultado dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta.

PEDIDO DE SOCORRO

Vizinhos da dona de casa Raquel Maria, encontrada morta na cama depois que o quarto em que dormia pegou fogo, informaram que a vítima chegou a gritar por socorro no momento do incêndio. Os moradores relataram que tentaram arrombar o imóvel para salvá-la, mas não conseguiram abrir a porta.
Depois que a mulher pediu socorro, seus vizinhos arrombaram a porta, mas a cama da vítima prendeu a porta do lado de dentro do quarto, impedindo que ela fosse aberta. O local onde a vítima morava é um conjunto de quitinetes. Ainda de acordo com relatos dos vizinhos, nesta quinta-feira (16), Raquel havia comprado bebidas e cigarros, e levado para casa. Eles acreditam que ela pode ter dormido com o cigarro aceso.
Os moradores contaram ainda que o marido da dona de casa não tem celular e não aparece na região há dois dias. Eles informaram que o casal brigava com frequência.

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