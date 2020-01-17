Roubo a casa acaba com perseguição, correria e homem preso em Cachoeiro

Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

Uma perseguição policial acabou com um homem preso na noite desta quinta-feira (16), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Tudo aconteceu no centro da cidade, após uma residência ser invadida por dois homens.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe estava em patrulhamento nas vias do município quando flagraram uma correria na Rua Ruy Barbosa e ouviram via rádio a informação de que dois indivíduos teriam invadido uma casa na Rua Doutor Raulino de Oliveira.