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Um suspeito fugiu

Roubo a casa acaba com perseguição, correria e homem preso em Cachoeiro

Tudo aconteceu no Centro do município, na noite desta quinta-feira (16). Alguns itens que haviam sido levados da residência invadida foram recuperados pela polícia

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 13:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 13:42
Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira
Uma perseguição policial acabou com um homem preso na noite desta quinta-feira (16), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Tudo aconteceu no centro da cidade, após uma residência ser invadida por dois homens.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe estava em patrulhamento nas vias do município quando flagraram uma correria na Rua Ruy Barbosa e ouviram via rádio a informação de que dois indivíduos teriam invadido uma casa na Rua Doutor Raulino de Oliveira.
Como a residência invadida possui sistema de alarme, foi acionada a presença de segurança patrimonial. Os criminosos fugiram em um carro, mas foram avistados pelos militares, que iniciaram a perseguição. Um dos suspeitos, que segundo relatos em redes sociais teria caído do veículo em movimento, foi detido pela PM e confessou ter entrado na casa com outro homem. O outro suspeito fugiu e não foi localizado. A polícia conseguiu recuperar alguns itens levados da casa.

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