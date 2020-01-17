Roubo a casa acaba com perseguição, correria e homem preso em Cachoeiro

Uma perseguição policial acabou com um homem preso na noite desta quinta-feira (16), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Tudo aconteceu no centro da cidade, após uma residência ser invadida por dois homens.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe estava em patrulhamento nas vias do município quando flagraram uma correria na Rua Ruy Barbosa e ouviram via rádio a informação de que dois indivíduos teriam invadido uma casa na Rua Doutor Raulino de Oliveira.
Como a residência invadida possui sistema de alarme, foi acionada a presença de segurança patrimonial. Os criminosos fugiram em um carro, mas foram avistados pelos militares, que iniciaram a perseguição. Um dos suspeitos, que segundo relatos em redes sociais teria caído do veículo em movimento, foi detido pela PM e confessou ter entrado na casa com outro homem. O outro suspeito fugiu e não foi localizado. A polícia conseguiu recuperar alguns itens levados da casa.