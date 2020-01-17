Polícia recolhe ossada e peças íntimas femininas no litoral de Itapemirim

O caso segue sob investigação da Delegacia de Itapemirim e policiais estão realizando diligências para conseguirem mais informações sobre o caso. Ainda não é possível indicar a origem da ossada, que estava completamente petrificada. Apenas após a realização de exames será possível identificar se foi morte violenta.

A assessoria da Polícia Civil informou que os ossos foram encaminhados à perícia técnica do Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para identificar se realmente é uma ossada humana e para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte. Somente após essa confirmação será solicitado a extração do DNA para identificar a vítima.