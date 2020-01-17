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Unidade Tubarão

Vale garante ao Iema que fumaça vermelha vista em Vitória não era tóxica

A fumaça foi vista por moradores de Vitória e Vila Velha.  O relatório, entregue pela mineradora sobre as causas da emissão, será analisado pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema)

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 15:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 15:00
Fumaça de cor avermelhada próximo à Vale Crédito: Ouvinte | Rádio CBN Vitória
Vale garante ao Iema que fumaça vermelha vista em Vitória não era tóxica
A mineradora Vale disse que a fumaça avermelhada, vista na área da empresa na Unidade Tubarão, em Vitória, na tarde da última segunda-feira (13), não foi tóxica. A causa da emissão, de acordo com a empresa, foi o desarme de um campo do precipitador eletrostático, que é um equipamento de controle de poluição de um dos fornos.
A informação também consta no relatório enviado pela empresa ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). De acordo com o Iema, o relatório, entregue na última terça-feira (14), está sendo avaliado pela equipe técnica do instituto para tomar as "providências cabíveis". No documento, a Vale informou que a composição do material emitido foi  minério de ferro inerte e considerado não-tóxico, proveniente da etapa de queima de pelotas.
A fumaça foi vista por moradores de Vitória e Vila Velha. No dia da emissão, a própria mineradora fez um comunicado ao Instituto, informando que a ocorrência durou pouco mais de dois minutos. "O Iema ratifica que a Vale tem a obrigação de fazer a comunicação ao Instituto em atendimento às condicionantes do Licenciamento Ambiental", explicou o órgão em nota enviada para A Gazeta. O Iema, então, deu um prazo de 96 horas para que a Vale explicasse a fumaça.

OUTRO LADO

Em nota, a Vale garantiu que tomou todas as medidas para interromper a emissão, que durou 2m41s, e restabeleceu o funcionamento do equipamento de controle ambiental. Disse ainda que monitora suas operações para aprimorar de forma contínua seus controles ambientais e reduzir a emissão de particulados.
Vale garante ao Iema que fumaça vermelha vista em Vitória não era tóxica

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