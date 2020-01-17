Vale garante ao Iema que fumaça vermelha vista em Vitória não era tóxica

A informação também consta no relatório enviado pela empresa ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). De acordo com o Iema, o relatório, entregue na última terça-feira (14), está sendo avaliado pela equipe técnica do instituto para tomar as "providências cabíveis". No documento, a Vale informou que a composição do material emitido foi minério de ferro inerte e considerado não-tóxico, proveniente da etapa de queima de pelotas.