Fumaça de cor vermelha próximo à Vale Crédito: Ouvinte/Rádio CBN Vitória

Your browser does not support the audio element. Vale tem até sexta-feira para explicar fumaça vermelha em Vitória

Segundo o Iema, a mineradora fez um comunicado ao Instituto, via e-mail, às 14h46 de segunda-feira, relatando a emissão visível de fumaça. A Vale informou ao órgão que a ocorrência durou pouco mais de dois minutos.

A partir dessa notificação, começou a contar um prazo de 96 horas (quatro dias) dado pelo Iema à Vale para que a mineradora entregue um relatório informando quais medidas foram tomadas e as causas do acidente, assim como as consequências e a prevenção de ocorrências futuras.

"O Iema ratifica que a Vale tem a obrigação de fazer a comunicação ao Instituto em atendimento às condicionantes do Licenciamento Ambiental", explicou o órgão em nota enviada para A Gazeta.

O Iema afirmou ainda que só poderá tomar alguma medida após avaliação deste relatório que será encaminhado pela Vale.