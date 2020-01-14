Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Vale tem até sexta-feira para explicar fumaça vermelha em Vitória
Mistério

Vale tem até sexta-feira para explicar fumaça vermelha em Vitória

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) deu à mineradora prazo de 96 horas (quatro dias) para que entregue um relatório informando as medidas tomadas, as causas e consequências do acidente, além de ações de prevenção

Publicado em 14 de Janeiro de 2020 às 11:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2020 às 11:35
Fumaça de cor vermelha próximo à Vale Crédito: Ouvinte/Rádio CBN Vitória
Vale tem até sexta-feira para explicar fumaça vermelha em Vitória
A mineradora Vale tem até a próxima sexta-feira (17) para dar explicações ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) sobre a fumaça vermelha que foi vista na área da empresa na Unidade Tubarão, em Vitória, na tarde desta segunda-feira (13).
Segundo o Iema, a mineradora fez um comunicado ao Instituto, via e-mail, às 14h46 de segunda-feira, relatando a emissão visível de fumaça. A Vale informou ao órgão que a ocorrência durou pouco mais de dois minutos.

Veja Também

Vale: indenizações pagas por tragédia em Brumadinho somam R$ 2 bi

Em CPI, ex-diretor da Vale diz já ter sido punido por mineradora

A partir dessa notificação, começou a contar um prazo de 96 horas (quatro dias) dado pelo Iema à Vale para que a mineradora entregue um relatório informando quais medidas foram tomadas e as causas do acidente, assim como as consequências e a prevenção de ocorrências futuras.
"O Iema ratifica que a Vale tem a obrigação de fazer a comunicação ao Instituto em atendimento às condicionantes do Licenciamento Ambiental", explicou o órgão em nota enviada para A Gazeta.
O Iema afirmou ainda que só poderá tomar alguma medida após avaliação deste relatório que será encaminhado pela Vale.
A mineradora Vale foi procurada pela reportagem, mas ainda não havia se pronunciado até as 10h30 desta terça-feira (14). Na segunda-feira, a empresa disse que as causas ainda estavam sendo apuradas e que tomou imediatamente todas as medidas para interromper a emissão, além de comunicar aos órgãos competentes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados