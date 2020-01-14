Vale tem até sexta-feira para explicar fumaça vermelha em Vitória
A mineradora Vale tem até a próxima sexta-feira (17) para dar explicações ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) sobre a fumaça vermelha que foi vista na área da empresa na Unidade Tubarão, em Vitória, na tarde desta segunda-feira (13).
Segundo o Iema, a mineradora fez um comunicado ao Instituto, via e-mail, às 14h46 de segunda-feira, relatando a emissão visível de fumaça. A Vale informou ao órgão que a ocorrência durou pouco mais de dois minutos.
A partir dessa notificação, começou a contar um prazo de 96 horas (quatro dias) dado pelo Iema à Vale para que a mineradora entregue um relatório informando quais medidas foram tomadas e as causas do acidente, assim como as consequências e a prevenção de ocorrências futuras.
"O Iema ratifica que a Vale tem a obrigação de fazer a comunicação ao Instituto em atendimento às condicionantes do Licenciamento Ambiental", explicou o órgão em nota enviada para A Gazeta.
O Iema afirmou ainda que só poderá tomar alguma medida após avaliação deste relatório que será encaminhado pela Vale.
A mineradora Vale foi procurada pela reportagem, mas ainda não havia se pronunciado até as 10h30 desta terça-feira (14). Na segunda-feira, a empresa disse que as causas ainda estavam sendo apuradas e que tomou imediatamente todas as medidas para interromper a emissão, além de comunicar aos órgãos competentes.