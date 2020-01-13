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Poluição

Fumaça avermelhada na área da Vale chama a atenção em Vitória

Vale revelou que registrou no início desta tarde a emissão de 'material particulado' proveniente da chaminé de uma das usinas de pelotização da Unidade Tubarão; a mineradora apura as causas e a Prefeitura de Vitória foi questionada sobre o ocorrido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 18:10

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 18:10

Fumaça de cor avermelhada próximo à Vale Crédito: Ouvinte | Rádio CBN Vitória
Um ouvinte da Rádio CBN Vitória (92,5 FM) registrou no início da tarde desta segunda-feira (13) uma fumaça avermelhada na área da Vale, na Unidade Tubarão, em Vitória. O conteúdo espesso pôde ser visto de longe. Veja abaixo.
Fumaça de cor avermelhada próximo à Vale Crédito: Ouvinte | Rádio CBN Vitória
A reportagem de A Gazeta acionou a mineradora, que explicou que registrou a emissão de um "material particulado" proveniente de uma chaminé de uma das usinas de pelotização da Unidade Tubarão.
Em nota, a Vale disse que as causas estão sendo apuradas e que tomou imediatamente todas as medidas para interromper a emissão, e comunicou aos órgãos competentes.
Fumaça de cor avermelhada próximo à Vale Crédito: Ouvinte | Rádio CBN Vitória
"A empresa ressalta que monitora continuamente suas operações, de forma a inibir a emissão de particulados", finalizou. A Prefeitura de Vitória também foi acionada para se posicionar sobre o assunto e informou, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória, que já solicitou informações e um relatório sobre o caso à empresa.

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