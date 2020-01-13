Fumaça avermelhada na área da Vale chama a atenção em Vitória

Um ouvinte da Rádio CBN Vitória (92,5 FM) registrou no início da tarde desta segunda-feira (13) uma fumaça avermelhada na área da Vale, na Unidade Tubarão, em Vitória. O conteúdo espesso pôde ser visto de longe. Veja abaixo.
A reportagem de A Gazeta acionou a mineradora, que explicou que registrou a emissão de um "material particulado" proveniente de uma chaminé de uma das usinas de pelotização da Unidade Tubarão.
Em nota, a Vale disse que as causas estão sendo apuradas e que tomou imediatamente todas as medidas para interromper a emissão, e comunicou aos órgãos competentes.
"A empresa ressalta que monitora continuamente suas operações, de forma a inibir a emissão de particulados", finalizou. A Prefeitura de Vitória também foi acionada para se posicionar sobre o assunto e informou, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória, que já solicitou informações e um relatório sobre o caso à empresa.