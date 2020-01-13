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Melhoria no trânsito

Ampliação da Reta do Aeroporto começa no 2 semestre, diz Casagrande

O projeto prevê a construção de uma nova faixa em cada sentido da via. O edital da obra deve ser publicado até março deste ano

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 11:51

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

13 jan 2020 às 11:51
O trânsito diário na Reta do Aeroporto deve ganhar uma dinâmica diferente ainda neste ano. O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou nesta segunda-feira (13), em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, que as obras de ampliação das faixas da Reta do Aeroporto começam no segundo semestre deste ano.
O edital da obra, com informações sobre o projeto, deve ser publicado até março deste ano. De acordo com Casagrande, as obras serão executadas com recursos próprios e financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
O projeto prevê a construção de mais uma faixa de cada de lado. Casagrande disse que um estudo vai apontar a necessidade de um túnel ou de um elevado – para ligar a BR aos bairros de Fátima e Jardim Carapina – na via que liga a Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, à BR 101, em Carapina, na Serra.

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