Reta do Aeroporto ficará sob responsabilidade do governo estadual Crédito: TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. DNIT cria comissão para transferir Reta do Aeroporto para governo do ES

Em portaria publicada nesta quinta-feira (24), no Diário Oficial da União, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que uma comissão foi criada para realizar o inventário para transferir a Reta do Aeroporto para o governo do Espírito Santo.

A expectativa é de que, com isso, melhorias e investimentos na via sejam destravados, como a construção do viaduto nas proximidades do Apart Hospital, bem como a implantação da terceira faixa visando a ampliação do oferta de transporte de massa(como o BRT) e a própria gestão do trecho.

PROMESSA

A Reta do Aeroporto, localizada entre Vitória e Serra, é uma via de acesso a BR 101 e está sob responsabilidade do governo federal. Mas o trecho pode passar para os cuidados do governo do Espírito Santo, ou seja, ser estadualizado. Em março deste ano, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) já enviou solicitação para a transferência, o que foi confirmado pelo Governo do Estado, que tem interesse em assumir o trecho. O órgão federal também admitiu que entregou toda a documentação para agilizar o processo de transferência.

Ainda segundo o DNIT, a decisão foi tomada porque o trecho de acesso ao aeroporto perdeu as características de uma rodovia federal, pois se integrou à malha rodoviária urbana da Grande Vitória.

Na época, o DNIT informou que possui autorização para a transferência de trechos de rodovia federal que não mais tem interesse como integrante da malha sob sua responsabilidade, mas ainda não deu prazo para concretizar a mudança.