Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Rodovia

DNIT cria comissão para transferir Reta do Aeroporto para governo do ES

A informação foi publicada no Diário Oficial da União. Comissão fará o inventário do trecho a ser transferido para o governo estadual

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 22:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2019 às 22:31
Reta do Aeroporto ficará sob responsabilidade do governo estadual Crédito: TV Gazeta
DNIT cria comissão para transferir Reta do Aeroporto para governo do ES
Em portaria publicada nesta quinta-feira (24), no Diário Oficial  da União, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que uma comissão foi criada para realizar o inventário para transferir a Reta do Aeroporto para o governo do Espírito Santo.
A expectativa é de que, com isso, melhorias e investimentos na via sejam destravados, como a construção do viaduto nas proximidades do Apart Hospital, bem como a implantação da terceira faixa visando a ampliação do oferta de transporte de massa(como o BRT) e a própria gestão do trecho.

PROMESSA

A Reta do Aeroporto, localizada entre Vitória e Serra, é uma via de acesso a BR 101 e está sob responsabilidade do governo federal. Mas o trecho pode passar para os cuidados do governo do Espírito Santo, ou seja, ser estadualizado.  Em março deste ano, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) já enviou solicitação para a transferência, o que foi confirmado pelo Governo do Estado, que tem interesse em assumir o trecho. O órgão federal também admitiu que entregou toda a documentação para agilizar o processo de transferência.
Ainda segundo o DNIT, a decisão foi tomada porque o trecho de acesso ao aeroporto perdeu as características de uma rodovia federal, pois se integrou à malha rodoviária urbana da Grande Vitória.
Na época, o DNIT informou que possui autorização para a transferência de trechos de rodovia federal que não mais tem interesse como integrante da malha sob sua responsabilidade, mas ainda não deu prazo para concretizar a mudança.
Portaria informa a transição da Reta do Aeroporto para o Governo Crédito: Reprodução Diário Oficial da União

Veja Também

Mesmo sob gestão privada, BR 101 é a rodovia federal que mais mata

Pesquisa revela que mais da metade das rodovias do ES têm problemas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Raquele é cantora, empreendedora e influencer digital
Ex-BBB capixaba investe em carreira musical e aposta no arrocha: "Realização de um sonho"
Jovem de 28 anos teve a bicicleta elétrica roubada por grupo criminoso na Serra
Bikes elétricas eram alvo de bandidos em ação com morte na Serra
Nova degutação na fábrica da Garoto, em Vila Velha
Garoto lança experiência de degustação de chocolate e café na fábrica em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados