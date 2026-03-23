Viagens do trem de passageiros de Vitória a Minas continuam suspensas

As viagens do trem de passageiros na Estrada de Ferro Vitória a Minas seguem suspensas Crédito: Vale/Divulgação

As viagens do Trem de Passageiros da Vale continuarão suspensas nesta terça-feira (24) e quarta-feira (25), devido à permanência do ato de interdição da Estrada de Ferro Vitória Minas em Resplendor (MG), por indígenas tupiniquins das aldeias Caieiras Velha, Irajá e Pau Brasil da Terra Indígena Tupiniquim, de Aracruz (ES). De acordo com a Vale, trata-se de uma medida de segurança.

"A empresa informa ainda que tem tomado todas as providências para retomar a circulação dos trens de forma segura e o mais breve possível e que será disponibilizada a remarcação de bilhetes ou o reembolso aos passageiros afetados no prazo de até 30 dias, a contar da solicitação".