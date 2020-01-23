Hilário Frasson Crédito: Fernando Madeira | A Gazeta

Your browser does not support the audio element. Recurso contra expulsão de Hilário Frasson será julgado na próxima quarta

O Conselho da Polícia Civil vai julgar, na próxima quarta-feira (29), um recurso contra a decisão de expulsar o policial Hilário Frasson, acusado de mandar matar a ex-esposa, a médica Milena Gottardi

O advogado que representa Hilário no procedimento administrativo, Rafael Roldi, recorreu para tentar reverter a expulsão. O julgamento do recurso foi marcado para a próxima quarta-feira (29), às 9h, no plenário do Conselho da Polícia Civil, na Reta da Penha, em Vitória.

O CASO

O policial civil Hilário e o pai dele, Esperidião Frasson, foram denunciados como mandantes do crime. Eles teriam contratado dois intermediários, Hermenegildo e Valcir, para ajudar no crime e contratar um atirador. Dionathas é apontado como a pessoa que realizou o disparo. Ele, por sua vez, solicitou ao cunhado Bruno uma moto, que foi usada no crime.