Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Corregedoria decide expulsar Hilário Frasson da Polícia Civil
Caso Milena Gottardi

Corregedoria decide expulsar Hilário Frasson da Polícia Civil

O Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) que o servidor foi julgado nesta quarta-feira (25) é relacionado ao homicídio que vitimou a médica Milena Gottardi, a ex-esposa dele
Raquel Lopes

Raquel Lopes

Publicado em 

25 set 2019 às 14:09

Publicado em 25 de Setembro de 2019 às 14:09

Hilário Frasson foi apontado pela Polícia Civil como um dos mandantes do assassinato de sua ex-mulher, a médica Milena Gottardi Crédito: Fernando Madeira
A corregedoria da Polícia Civil decidiu demitir o policial civil Hilário Frasson, acusado de ser um dos mandantes da morte da médica Milena Gottardi. O julgamento do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) foi realizado nesta quarta-feira (25). Cabe recurso por parte da defesa. 
O Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) que o servidor foi julgado nesta quarta-feira (25) é relacionado ao homicídio que vitimou a médica, a ex-esposa dele.
"O Conselho de Polícia Civil decidiu, por maioria de votos, que o servidor Hilário receberá a pena máxima prevista do Estatuto da Polícia Civil, que é a demissão, a bem do serviço público, com incompatibilidade para exercer outro cargo ou função por dez anos", informou a Polícia Civil em nota.
RECURSO 
A defesa do acusado tem até 10 dias para recorrer da decisão, após a publicação, que será feita no Diário Oficial, prevista para o início de outubro.
O advogado que faz a defesa de Hilário, Rafael Roldi de Freitas Ribeiro, informou que irá recorrer da decisão. "A defesa apresentará os recursos cabíveis, em sede administrativa, pra buscar reverter o entendimento quanto a responsabilização de Hilário, no bojo do Processo Administrativo Disciplinar que foi julgado, e no contexto, buscar reverter sua demissão", disse.
 CASO
No dia 14 de setembro de 2017, a médica foi baleada na cabeça, no estacionamento do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), em Vitória. Ela tinha acabado de sair do trabalho e estava acompanhada de uma amiga quando foi surpreendida por um homem que simulou um assalto. A morte foi declarada no dia seguinte.
O policial civil Hilário e o pai dele, Esperidião, foram denunciados como mandantes do crime. Eles teriam contratado dois intermediários, Hermenegildo e Valcir, para ajudar no crime e contratar um atirador. Dionathas é apontado como a pessoa que realizou o disparo. Ele, por sua vez, solicitou ao cunhado Bruno uma moto, que foi usada no crime.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Milena Gottardi
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados