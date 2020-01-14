Policial mata sobrinho com um tiro na cabeça no quintal de casa em Vila Velha

O filho de um delegado da Polícia Civil foi morto com um tiro na cabeça durante uma briga com o tio dele, um policial civil aposentado. A confusão e o assassinato aconteceram nesta terça-feira (14) na Glória, em Vila Velha. De acordo com a Polícia Militar, Jackson Rodrigues da Costa, 35 anos, foi morto pelo tio.
Testemunhas relataram à PM que os dois discutiram por causa de um lixo depositado frequentemente no quintal. Eles entraram em luta corporal e quando conseguiu se desvencilhar, o policial atirou na cabeça do sobrinho com uma pistola calibre.380. Jackson não resistiu ao ferimento e morreu no local. O tio dele fugiu.
O imóvel onde o crime aconteceu pertence ao delegado, pai da vítima. Segundo a PM, o pai de Jackson não estava no local na hora do assassinato. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O caso será investigado pela Polícia Civil.