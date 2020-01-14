Crime em Vargem Alta: caso de agricultora morta segue sem conclusão

Thamires Mendes, agricultora assassinada em Vargem Alta Crédito: Arquivo da família

Investigações apontaram que os bandidos foram até o banco do carona, em que vítima estava sentada, e atiraram nas costas e na cabeça dela. Thamires não resistiu aos ferimentos. Duas mulheres foram presas suspeitas de encomendar o crime.

Após 44 dias do crime, o caso, segundo a Polícia Civil, ainda não foi concluído. Wilson Roberto Barcelos Gomes, de 36 anos, investigado como executor do crime continua foragido.

De acordo com o delegado Rafael Amaral, responsável pelas investigações deste caso, Wilson foi contratado por Sulamita Ameida e Flavia Almeida, mãe e filha, para matar Thamires. Elas permanecem no Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim, segundo a Secretaria de Estado da Justiça.

A versão inicial do crime era de um roubo seguido de morte. Porém, imagens de câmeras de uma empresa às margens das ES 164, onde o assassinato aconteceu, apontaram que o alvo dos executores era a agricultora.

O delegado afirmou que Flavia Almeida assumiu no dia em que foi presa que contratou um pistoleiro para matar Thamires . A mãe admitiu para a polícia que contratou o executor para dar um susto na agricultora. A Polícia Civil pede ajuda para encontrar o foragido por meio dos telefones 181 e 190. Não é preciso se identificar.