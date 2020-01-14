Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Crime em Vargem Alta: caso de agricultora morta segue sem conclusão
Investigação

Crime em Vargem Alta: caso de agricultora morta segue sem conclusão

Thamires Lourençoni, de 27 anos, foi morta a tiros no dia 30 de novembro de 2019 quando voltava para Vargem Alta com o marido em um caminhão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 21:41

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 21:41

Thamires Mendes, agricultora assassinada em Vargem Alta Crédito: Arquivo da família
investigação do assassinato da agricultora Thamires Lourençoni, de 27 anos, que comoveu capixabas desde o dia 30 de novembro de 2019, quando o crime aconteceu, continua aberta. A jovem foi morta ao passar pela rodovia ES 164, que liga Cachoeiro de Itapemirim Vargem Alta, e ter o caminhão em que estava com o marido interceptado por criminosos armados.
Investigações apontaram que os bandidos foram até o banco do carona, em que vítima estava sentada, e atiraram nas costas e na cabeça dela. Thamires não resistiu aos ferimentos. Duas mulheres foram presas suspeitas de encomendar o crime.
Após 44 dias do crime, o caso, segundo a Polícia Civil, ainda não foi concluído. Wilson Roberto Barcelos Gomes, de 36 anos, investigado como executor do crime continua foragido.

Veja Também

Crime em Vargem Alta: PC divulga foto do assassino de agricultora

"Quem contrata pistoleiro para dar susto?", diz sogra de agricultora morta

Mãe e filha contrataram pistoleiros para dar susto em agricultora, diz advogado

De acordo com o delegado Rafael Amaral, responsável pelas investigações deste caso, Wilson foi contratado por Sulamita Ameida e Flavia Almeida, mãe e filha, para matar Thamires. Elas permanecem no Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim, segundo a Secretaria de Estado da Justiça.
A versão inicial do crime era de um roubo seguido de morte. Porém, imagens de câmeras de uma empresa às margens das ES 164, onde o assassinato aconteceu, apontaram que o alvo dos executores era a agricultora.
O delegado afirmou que Flavia Almeida assumiu no dia em que foi presa que contratou um pistoleiro para matar Thamires. A mãe admitiu para a polícia que contratou o executor para dar um susto na agricultora. A Polícia Civil pede ajuda para encontrar o foragido por meio dos telefones 181 e 190. Não é preciso se identificar.

Veja Também

Os casos de polícia que chocaram o Espírito Santo em 2019

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados