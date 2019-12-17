Acusada confessa a delegado que contratou pistoleiro para matar Thamires

Flavia Almeida confessou que contratou pistoleiros para matar agricultora, diz delegado Crédito: Reprodução/Facebook

O crime que resultou na morte de Thamires Lourençoni , no dia 30 de novembro, em Vargem Alta , continua em investigação, mas de acordo com o delegado responsável pelo caso, Rafael Amaral, Flavia Almeida, que é uma das acusadas de encomendar a morte da vítima, confessou em depoimento a intenção de executá-la. Até então, o advogado das acusadas - mãe e filha -, José Carlos Silva, dizia que elas queriam dar um susto na agricultora, não matá-la.

Segundo Rafael, Flavia Almeida assumiu, no dia em que foi presa, que contratou um pistoleiro para matar Thamires. Ainda de acordo com o delegado, Sulamita Almeida, mãe de Flavia e que também foi presa na mesma data, admitiu em um segundo depoimento que contratou um pistoleiro junto com a filha para dar um susto em Thamires.

VALOR PAGO AO EXECUTOR

As duas, que permanecem presas, ainda assumiram que pagaram uma quantia de R$1.500,00 pelo serviço, no entanto, o delegado já sabe que uma outra parcela de R$ 1.500,00 seria paga após o crime.

POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informa que a investigação continua em andamento na Delegacia de Polícia de Vargem Alta e que o prazo legal previsto para conclusão do inquérito policial é de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias.

PC TENTA LOCALIZAR ASSASSINO

Wilson Roberto Barcelos Gomes, vulgo Negão Chaquila, mas ainda não foi localizado. O executor de Thamires foi identificado comomas ainda não foi localizado. A Polícia Civil pede ajuda a população para encontrá-lo e qualquer informação sobre ele pode ser passada por meio dos telefones 181 ou 190. Não é preciso se identificar.

PC divulga foto do executor de Thamires Lourençoni Crédito: Divulgação - Polícia Civil

O OUTRO LADO