Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Acusada confessa a delegado que contratou pistoleiro para matar Thamires
Crime em Vargem Alta

Acusada confessa a delegado que contratou pistoleiro para matar Thamires

De acordo com o delegado Rafael Amaral, que é o responsável pela investigação, Flávia Almeida assumiu a intenção de matar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2019 às 11:52

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 11:52

Flavia Almeida confessou que contratou pistoleiros para matar agricultora, diz delegado  Crédito: Reprodução/Facebook
O crime que resultou na morte de Thamires Lourençoni, no dia 30 de novembro, em Vargem Alta, continua em investigação, mas de acordo com o delegado responsável pelo caso, Rafael Amaral, Flavia Almeida, que é uma das acusadas de encomendar a morte da vítima, confessou em depoimento a intenção de executá-la. Até então, o advogado das acusadas - mãe e filha -, José Carlos Silva, dizia que elas queriam dar um susto na agricultora, não matá-la. 
Segundo Rafael, Flavia Almeida assumiu, no dia em que foi presa, que contratou um pistoleiro para matar Thamires. Ainda de acordo com o delegado, Sulamita Almeida, mãe de Flavia e que também foi presa na mesma data, admitiu em um segundo depoimento que contratou um pistoleiro junto com a filha para dar um susto em Thamires. 

VALOR PAGO AO EXECUTOR

As duas, que permanecem presas, ainda assumiram que pagaram uma quantia de R$1.500,00 pelo serviço, no entanto, o delegado já sabe que uma outra parcela de R$ 1.500,00 seria paga após o crime.

POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informa que a investigação continua em andamento na Delegacia de Polícia de Vargem Alta e que o prazo legal previsto para conclusão do inquérito policial é de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias.

PC TENTA LOCALIZAR ASSASSINO

O executor de Thamires foi identificado como Wilson Roberto Barcelos Gomes, vulgo Negão Chaquila, mas ainda não foi localizado. A Polícia Civil pede ajuda a população para encontrá-lo e qualquer informação sobre ele pode ser passada por meio dos telefones 181 ou 190. Não é preciso se identificar.
PC divulga foto do executor de Thamires Lourençoni Crédito: Divulgação - Polícia Civil

O OUTRO LADO

O advogado de defesa, José Carlos Silva, disse que não vai se manifestar sobre essa confissão, uma vez que não estava presente durante este depoimento. Falou ainda que, para ele, ela não confessou a intenção de matar.

Veja Também

Crime em Vargem Alta: PC divulga foto do assassino de agricultora

Defesa nega que suspeitas mandaram matar agricultora em Vargem Alta

Elas odiavam minha filha, diz mãe de agricultora morta em Vargem Alta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados