Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BR 101

Acidente entre ônibus e caminhão deixa feridos e trânsito lento na Serra

A batida aconteceu na pista do meio da rodovia federal na manhã desta terça-feira (14), na Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2020 às 07:34

Publicado em 14 de Janeiro de 2020 às 07:34

Acidente entre ônibus e caminhão deixa trânsito lento na Serra Crédito: Internauta
Um acidente entre um caminhão e um ônibus interditou a pista central da BR 101, em Laranjeiras, na Serra, na manhã desta terça-feira (14). O trânsito, nos dois sentidos, foi desviado para as pistas laterais, o que provocou retenção principalmente para o motorista que se deslocava para a Vitória.
A colisão, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), deixou quatro feridos,  sendo três passageiros e o motorista do caminhão. Eles foram levados para o Hospital Dr. Jayme Santos Neves pela concessionária Eco 101. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. O acidente ocorreu antes das 5h30. 
Acidente entre ônibus e caminhão deixa trânsito lento na Serra Crédito: Internauta
O ônibus da linha 507 (Terminal de Laranjeiras - Terminal do Ibes) seguia pela Avenida Eudes Scherrer de Souza com cerca de 30 passageiros. Quando o motorista do coletivo acessava a BR 101, foi atingido na lateral pelo caminhão que seguia no sentido Vitória. Os veículos já foram retirados do local. 
Acidente entre ônibus e caminhão deixa trânsito lento na Serra Crédito: Internauta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados