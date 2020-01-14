Acidente entre ônibus e caminhão deixa feridos e trânsito lento na Serra

O ônibus da linha 507 (Terminal de Laranjeiras - Terminal do Ibes) seguia pela Avenida Eudes Scherrer de Souza com cerca de 30 passageiros. Quando o motorista do coletivo acessava a BR 101, foi atingido na lateral pelo caminhão que seguia no sentido Vitória. Os veículos já foram retirados do local.