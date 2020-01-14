Acidente entre ônibus e caminhão deixa feridos e trânsito lento na Serra

A colisão, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), deixou quatro feridos, sendo três passageiros e o motorista do caminhão. Eles foram levados para o Hospital Dr. Jayme Santos Neves pela concessionária Eco 101. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. O acidente ocorreu antes das 5h30.
O ônibus da linha 507 (Terminal de Laranjeiras - Terminal do Ibes) seguia pela Avenida Eudes Scherrer de Souza com cerca de 30 passageiros. Quando o motorista do coletivo acessava a BR 101, foi atingido na lateral pelo caminhão que seguia no sentido Vitória. Os veículos já foram retirados do local.