O Fox prata foi periciado pela Polícia Civil Crédito: Isaac Ribeiro

Your browser does not support the audio element. Casal é assassinado com mais de 40 tiros dentro de carro em Itapoã

Um casal foi assassinado com mais de 40 tiros dentro de um Fox prata na porta de casa na madrugada desta segunda-feira (27) na Rua João Martins, no bairro Itapoã, em Vila Velha

De acordo com testemunhas, pelo menos três bandidos pararam em um Corsa, desceram do veículo encapuzados e atiraram no casal. O homem, identificado como Carlos Magno Zael Borges Neto, de 26 anos, estava no banco do motorista.

Ana Carolina Lourenço Ribeiro, de 24 anos, estava ao lado do motorista Crédito: Reprodução

A mulher, identificada como Ana Carolina Lourenço Ribeiro, de 24 anos, estava ao lado do motorista. No local, os policiais recolheram diversas cápsulas. No carro onde as vítimas estavam, foram contabilizadas mais de 30 perfurações.

Os bandidos fugiram no Corsa, mas abandonaram o veículo na Rua do Canal da Costa, a cerca de 100 metros do local do crime. O carro foi apreendido e será periciado pela Polícia Civil. Testemunhas contaram que eles tiveram dificuldades de acionar o veículo.

O Fox e o Corsa foram guinchados pela Polícia Civil Crédito: Isaac Ribeiro

A dona do imóvel onde o casal foi assassinado disse que Carlos Magno alugou a residência há cerca de três meses. Segundo ela, a vítima morava sozinha e deixou um filho de 7 anos. Ela morava no segundo andar do prédio.

Eu ouvi muitos tiros de madrugada, mas não saí de casa para ver. Fiquei muito assustada. Quando percebi que tinha mais gente na rua, saí e vi o que tinha acontecido, disse a mulher que preferiu não se identificar.

Homem e mulher são executados dentro de carro em Itapoã, Vila Velha Crédito: Isaac Ribeiro

INVESTIGAÇÃO

Os corpos foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) em Vitória. O titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, delegado Tarik Souki, conduziu os trabalhos de investigação já na Rua João Martins.