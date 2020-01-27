Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência em Vila Velha

Casal é assassinado com mais de 40 tiros dentro de carro em Itapoã

Segundo testemunhas, pelo menos três bandidos pararam em um carro e atiraram no casal. O homem estava no banco do motorista e a mulher, ao lado dele

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 08:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 08:25
O Fox prata foi periciado pela Polícia Civil Crédito: Isaac Ribeiro
Casal é assassinado com mais de 40 tiros dentro de carro em Itapoã
Um casal foi assassinado com mais de 40 tiros dentro de um Fox prata na porta de casa na madrugada desta segunda-feira (27) na Rua João Martins, no bairro Itapoã, em Vila Velha.
De acordo com testemunhas, pelo menos três bandidos pararam em um Corsa, desceram do veículo encapuzados e atiraram no casal. O homem, identificado como Carlos Magno Zael Borges Neto, de 26 anos, estava no banco do motorista.
Ana Carolina Lourenço Ribeiro, de 24 anos, estava ao lado do motorista Crédito: Reprodução
A mulher, identificada como Ana Carolina Lourenço Ribeiro, de 24 anos, estava ao lado do motorista. No local, os policiais recolheram diversas cápsulas. No carro onde as vítimas estavam, foram contabilizadas mais de 30 perfurações.
Os bandidos fugiram no Corsa, mas abandonaram o veículo na Rua do Canal da Costa, a cerca de 100 metros do local do crime. O carro foi apreendido e será periciado pela Polícia Civil. Testemunhas contaram que eles tiveram dificuldades de acionar o veículo.
O Fox e o Corsa foram guinchados pela Polícia Civil Crédito: Isaac Ribeiro
A dona do imóvel onde o casal foi assassinado disse que Carlos Magno alugou a residência há cerca de três meses. Segundo ela, a vítima morava sozinha e deixou um filho de 7 anos. Ela morava no segundo andar do prédio.
Eu ouvi muitos tiros de madrugada, mas não saí de casa para ver. Fiquei muito assustada. Quando percebi que tinha mais gente na rua, saí e vi o que tinha acontecido, disse a mulher que preferiu não se identificar.
Homem e mulher são executados dentro de carro em Itapoã, Vila Velha Crédito: Isaac Ribeiro

INVESTIGAÇÃO

Os corpos foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) em Vitória. O titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, delegado Tarik Souki, conduziu os trabalhos de investigação já na Rua João Martins.
Emocionada, a mãe de Carlos Magno chegou à casa onde o filho morava após os corpos serem recolhidos. Ao ser ser informada sobre o assassinato, entrou em pânico e foi amparada por um parente. Ela não quis falar sobre o caso com a reportagem.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados