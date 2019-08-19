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Vitória

Três pessoas ficam feridas após capotamento na Praia do Canto

O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (19) no cruzamento da Avenida Desembargador Santos Neves com a Rua Doutor Eurico de Aguiar, na Praia do Canto
Rachel Martins

Rachel Martins

Publicado em 

19 ago 2019 às 06:35

Publicado em 19 de Agosto de 2019 às 06:35

Três pessoas ficaram feridas após um acidente de trânsito com capotamento no cruzamento da Avenida Desembargador Santos Neves com a Rua Doutor Eurico de Aguiar, na Praia do Canto, em Vitória, na manhã desta segunda-feira (19).
A colisão envolveu um Renault Fluence preto e um Corolla de cor prata. De acordo com testemunhas, o motorista do Corolla seguia pela Rua Doutor Eurico de Aguiar quando foi atingido pelo Renault ao cruzar a Avenida Desembargador Santos Neves.
Um homem e uma mulher que estavam no Corolla sofreram ferimentos leves. O motorista do Renault também teve ferimentos leves. Todos passam bem. A Guarda de Trânsito de Vitória foi acionada e sinaliza o trânsito no local.
Com informações de Eduardo Dias

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