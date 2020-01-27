Motorista fica gravemente ferido após acidente na BR 101 no Norte do ES

O motorista do carro de passeio foi socorrido e levado para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus Crédito: Internauta

Um homem ficou gravemente ferido em um acidente registrado na tarde desta segunda-feira (27), no quilômetro 44, da BR 101, em Conceição da Barra, na região Norte do Espírito Santo.

O acidente aconteceu por volta das 16h e envolveu uma carreta e um veículo de passeio. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Eco101, concessionária que administra a rodovia, foram acionadas e estiveram no local.

O acidente envolveu uma carreta e um veículo de passeio no quilômetro 44 da BR 101 Crédito: Internauta

De acordo com a Eco101, o motorista do carro foi socorrido e encaminhado para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, também na região Norte. O nome da vítima não foi divulgado. Já o motorista da carreta não sofreu ferimentos.