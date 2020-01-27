Rio Doce ultrapassa a marca de 7 metros em Colatina

A previsão é que o nível do rio chegue aos 7,40 metros ainda nesta segunda-feira (27) Crédito: Comunicação/Prefeitura de Colatina

O nível do Rio Doce em Colatina, no Noroeste do Estado, passou a marca de 7 metros nesta segunda-feira (27). A medição é feita de hora em hora e é monitorada pela Defesa Civil Municipal. Isso significa que o rio já está mais de um metro acima da cota de inundação, que é de 6,2 metros.

De acordo com o Sistema de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Doce, no último relatório de monitoramento divulgado às 16h15, o nível já registrava 7,11 metros. A previsão da Defesa Civil Municipal é que a água chegue aos 7,40 metros até às 19h, quando será feita uma nova medição.

O volume de água no Rio Doce é acompanhada de perto pela Defesa Civil do município e por integrantes do Gabinete de Crise, composto por membros que envolvem Defesa Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, várias secretarias da prefeitura de Colatina e representantes do Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear), além de outras autoridades. O objetivo é montar e executar, caso necessário, o plano de contingência de modo a evitar maiores danos com a cheia do rio.

Na manhã desta segunda-feira (27), o nível do Rio Doce ultrapassou os 6,2 metros, que é considerada a cota de inundação. Equipes estão percorrendo áreas consideradas de riscos, mas até momento não há informações sobre desabrigados ou desalojados na cidade.

Foram registrados pontos de alagamentos nos bairros Martineli, Honório Fraga e Vila. A orientação da Defesa Civil Municipal é que moradores de áreas de risco deixem as casas e procurem um abrigo adequado.