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Rio Doce ultrapassa a marca de 7 metros em Colatina

A situação está sendo monitorada pela Defesa Civil e pela prefeitura que montou um gabinete de crise que vai atuar caso necessário

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 18:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 18:48
A previsão é que o nível do rio chegue aos 7,40 metros ainda nesta segunda-feira (27) Crédito: Comunicação/Prefeitura de Colatina
O nível do Rio Doce em Colatina, no Noroeste do Estado, passou a marca de 7 metros nesta segunda-feira (27). A medição é feita de hora em hora e é monitorada pela Defesa Civil Municipal. Isso significa que o rio já está mais de um metro acima da cota de inundação, que é de 6,2 metros.
De acordo com o Sistema de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Doce, no último relatório de monitoramento divulgado às 16h15, o nível já registrava 7,11 metros. A previsão da Defesa Civil Municipal é que a água chegue aos 7,40 metros até às 19h, quando será feita uma nova medição.
O volume de água no Rio Doce é acompanhada de perto pela Defesa Civil do município e por integrantes do Gabinete de Crise, composto por membros que envolvem Defesa Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, várias secretarias da prefeitura de Colatina e representantes do Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear), além de outras autoridades. O objetivo é montar e executar, caso necessário, o plano de contingência de modo a evitar maiores danos com a cheia do rio.
Na manhã desta segunda-feira (27), o nível do Rio Doce ultrapassou os 6,2 metros, que é considerada a cota de inundação. Equipes estão percorrendo áreas consideradas de riscos, mas até momento não há informações sobre desabrigados ou desalojados na cidade.

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Foram registrados pontos de alagamentos nos bairros Martineli, Honório Fraga e Vila. A orientação da Defesa Civil Municipal é que moradores de áreas de risco deixem as casas e procurem um abrigo adequado.
Em caso de emergência, os moradores de Colatina podem entrar em contato pelo telefone (27) 99883-0305 (Defesa Civil Municipal).

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