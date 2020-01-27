Água do Rio Doce já provoca alagamentos em Colatina
O Rio Doce já começa a apresentar pontos de alagamento em Colatina, no Noroeste do Estado, na manhã desta segunda-feira (27). De acordo com a Defesa Civil Municipal, áreas no bairros Martineli, Honório Fraga e Vila Lenira já tiveram transbordamento verificado.
O nível do rio ultrapassou os 6,2 metros (cota de inundação), às 4h30 desta segunda-feira. Às 13h15, o nível já estava em 6,94 metros, segundo informações do Serviço Geológico do Brasil.
Ainda de acordo com a Defesa Civil do município, a tendência é que o nível do rio aumente nas próximas horas em Colatina. Moradores de áreas de risco foram orientados a sair de casa e a procurar um abrigo adequado.
A Prefeitura de Colatina informou que já preparou um plano de contingência e abrigos em vários pontos do município serão disponibilizados para a população.
Um dos afluentes do Rio Doce, o Rio Santa Maria, também começou a transbordar no bairro Marista, de acordo com a Defesa Civil. Em caso de emergência, os moradores de Colatina podem entrar em contato pelo telefone: (27) 99883-0305 (Defesa Civil).
LINHARES
Outra cidade capixaba cortada pelo Rio Doce, Linhares também ultrapassou a cota de alagamento nesta segunda-feira. O nível do rio está em 4 metros a cota de inundação é de 3,45 metros.
De acordo com a Defesa Civil municipal, a situação mais preocupante é no bairro Olaria. A prefeitura informou que oito famílias serão retiradas do local e encaminhadas para um ginásio da cidade.
As autoridades do município monitoram a situação de algumas famílias do Residencial Rio Doce, no bairro Aviso. Isso pode acontecer porque o local tem um histórico de alagamentos e a previsão é que a cidade seja atingida por chuvas fortes a partir de quarta-feira (29).
Em caso de situação de perigo iminente, os moradores de Linhares podem entrar em contato por meio dos telefones: 153 (Guarda Civil Municipal), (27) 99983 5661 (Plantão 24 horas) ou (27) 3372 1829 (Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Linhares).