Rio Doce ultrapassa a cota de inundação em Colatina e Linhares

O Rio Doce ultrapassou a cota de inundação em Colatina e em Linhares na madrugada desta segunda-feira (27). Em Colatina, o nível do rio ultrapassou os 6,2 metros (cota de inundação), às 4h30 desta segunda-feira (27). Às 6h15, o nível do rio já estava em 6,36 metros, segundo informações do Serviço Geológico do Brasil.
Já em Linhares, o nível do rio está em 3,95 metros a cota de inundação é de 3,45 metros. Moradores ribeirinhos dos municípios capixabas cortados pelo Rio Doce foram orientados pela Defesa Civil a sair de casa e a procurar um abrigo adequado. Isso porque as chuvas fortes que castigaram Minas Gerais nos últimos dias aumentaram o nível do Rio Doce, que corta o Norte e Noroeste do Espírito Santo.
CHUVAS NO SUL
A chuva deu uma trégua no Espírito Santo neste início de semana, mas o Estado continua em alerta máximo para inundações e deslizamentos de terra, segundo a Defesa Civil. Já são quase nove mil pessoas fora de casa no Sul do Estado em decorrência de temporais na região. São 8.977 desabrigados ou desalojados. Nove pessoas morreram, entre elas duas crianças.
Doze cidades registraram estragos no último fim de semana e mais de 20 entraram em alerta máximo para alagamentos e deslizamentos de terra. O ministro de Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, sobrevoou o Estado e se reuniu com o governador Renato Casagrande para discutir o apoio do governo federal às cidades destruídas.
A reconstrução das casas destruídas pelas chuvas, que atingiram os municípios no Sul do Espírito Santo, passará por um reordenamento urbano, segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Isto significa que as residências que estavam em áreas de risco serão reconstruídas em locais diferentes de onde estavam originalmente.