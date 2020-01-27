Rio Doce ultrapassa a cota de inundação em Colatina e Linhares

O Rio Doce ultrapassou a cota de inundação em Colatina e em Linhares na madrugada desta segunda-feira (27). Em Colatina, o nível do rio ultrapassou os 6,2 metros (cota de inundação), às 4h30 desta segunda-feira (27). Às 6h15, o nível do rio já estava em 6,36 metros, segundo informações do Serviço Geológico do Brasil.