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Emergencial

Governo disponibiliza R$ 90 milhões para regiões atingidas por chuva em MG e ES

Informação foi confirmada pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, em visita à cidades mineiras castigas pelas chuvas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2020 às 16:27

Publicado em 26 de Janeiro de 2020 às 16:27

O Rio Itapemirim está com o nível muito acima do normal e a água invadiu casas e ruas às margens em Cachoeiro Crédito: Wagner Queiroz
O Governo Federal tem R$ 90 milhões disponíveis para liberação imediata aos municípios atingidos por chuvas desde 17 de abril. A informação é do ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Neste domingo (26), o ministro esteve em Belo Horizonte em reunião com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e com prefeitos de cidades atingidas pelas chuvas. De acordo com ele, há possibilidade de aumentar os recursos com remanejamento orçamentário.

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Técnicos do ministério estão à disposição das prefeituras municipais para capacitar e ajudar municípios na solicitação formal dos recursos emergenciais. É essencial preparar as cidades, disse o ministro em entrevista coletiva em Belo Horizonte. Segundo ele, o objetivo é não deixar que os papéis atrapalhem neste momento. O governo deverá publicar ato reconhecendo a situação dos municípios para a liberação dos recursos.
Além dos recursos emergenciais, Canuto descreveu que será antecipado o pagamento do Bolsa Família para famílias atingidas que estão inscritas no programa. Pessoas afetadas também poderão fazer saques no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Em outra frente de atendimento à população, o ministério da Saúde está distribuindo medicamentos necessários e identificando hospitais do SUS para atendimento de necessitados.

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De acordo com Romeu Zema, a quantidade de chuvas [que caiu em Minas] foi a maior da história desde que se iniciou a medição. O governador quer apoio federal para ações emergenciais e, após as chuvas, recursos para reconstrução das áreas afetadas.
Conforme Zema, que fez um sobrevoo na região, os pontos mais atingidos são aqueles que têm ocupação desordenadas e algumas pessoas vivem em verdadeiros despenhadeiros. Ele declarou ainda que a solução do problema é de longo prazo, como um plano habitacional.
Em Minas Gerais, as enchentes e deslizamentos de terra por causa das chuvas causaram 38 mortes até o momento. Quarenta e sete municípios tiveram estado de emergência decretado pelo governo estadual. No Espírito Santo, 22 cidades estão sob alerta de risco alto conforme a Defesa Civil.

DE OLHO NAS CHUVAS

Em viagem oficial à Índia, o presidente Jair Bolsonaro disse à imprensa que tem conversado com o vice-presidente Hamilton Mourão e com o ministro do Desenvolvimento Regional sobre a crise vivida tanto em Minas Gerais quanto no Espírito Santo em razão das fortes chuvas.

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Mandei recado pro Mourão, ele está tomando providência. As Forças Armadas estão agindo em Minas Gerais e no Espírito Santo, fazendo o possível. Entrei em contato com o Canuto, ele já está ligado no tocante a isso. Agora, é uma área muito grande que foi atingida, é difícil atender a todos, mas estamos fazendo o possível.
Com informações da Agência Brasil

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