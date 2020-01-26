Chuvas no ES: saiba como está a situação das rodovias estaduais

O Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES) mantém o alerta, neste domingo (26), para o trânsito de veículos em rodovias estaduais. Por conta da continuidade das fortes chuvas, novas quedas de barreiras e interdições foram registradas em diversos pontos.
Os motoristas precisam ter atenção em seus deslocamentos. As equipes estão trabalhando em diversas vias simultaneamente para liberar os trechos o mais rápido possível, já que choveu muito na última noite e alguns trabalhos tiveram que ser interrompidos. Na lista abaixo, confira a atualização de rodovias com interdição total ou parcial.
ES 146
- Km 32, em Cachoeirinha (mantida interdição parcial, desvio provisório)
ES 445
- Aracruz (Continua interdição total. Alerta para o km 16. Desvio continua em atividade)
ES 177
- Entre Mimoso do Sul e Muqui (Desobstruído, mas continua monitorado)
ES 185
- Km 66,5 e km 71, em Alegre (interdição total)
- Km 66 e km 500 (trechos interditados, equipe já operando no local)
- Iúna - Ibitirama (interdição total: no local para avaliar a liberação da ponte de dentro do município)
- Iúna Muniz Freire (trecho obstruído, equipes encaminhadas para o trecho)
- A ES 185 de Celina à BR 262 (com barreiras, mas sem interdição)
ES 482
- ES 482 está liberada no trevo de Muniz Freire
ES 164
- ES 164 x BR 262, (desobstruído, trecho em monitoramento)
- ES 164, Ponte sobre o Rio Fruteiras (autorização de desvio de veículos de passeio em propriedade privada no sistema pare e siga)
ES 484
- Entre São Pedro e Itaci, Muniz Freire (interdição total. Rompimento de rodovia)
- Guaçuí São José do Calçado Bom Jesus do Norte (passagem em meia pista. Alerta no trecho porque pode haver novas barreiras)
- Interditada ponte sobre o Rio Itabapoana, Bom Jesus do Norte, devido a alagamento
ES 297
- Interditada no Distrito da Ponte de Itabapoana (Mimoso do Sul)
- Distrito de Iurú / Apiacá (interdição total)
- Barreiras nos km 14 e km 15
- Trevo de acesso ao Contorno de Apiacá (interdição total)
- Alternativa de acesso (desvio pela RJ 230 por Bom Jesus à BR 101, saindo próximo ao Morro do Coco)
Imagens áreas mostram estragos causados pela chuva em Iúna
ES 379
- Entre Irupi e a BR 262 (Interdição total)
- Caparaó: alternativa de passagem pelo Distrito de Santa Cruz
- Km 107,4 no entroncamento com a ES 166, ponte de acesso ao bairro de Aracuí, Castelo, entre o acesso à Cava Roxa e Uniaves (Interditada)
ES 375
- Km 21, distrito de Princesa (Interdição Parcial: passagem somente para veículos pequenos)
- Km 26, trecho em fase final de recuperação (previsão de liberação total ainda na data de hoje), mas ainda em alerta por medida de segurança. Alternativa: acesso por Vargem Alta)
ES 485 (Vargem Alta Rio Novo do Sul)
- Ponte de Virgínia Nova (Interdição Total. Alternativa: acesso a Rio Novo pela BR 101)
ES 146 (Cachoeirinha Matilde)
- Desobstrução de pista no Km 30,7 e no Km 32. Parcialmente Interditado, queda de 2 barreiras, trânsito somente com 1 pista. Equipe já trabalhando no local e trecho total em alerta.
ES 181 (Distrito de Anutiba Muniz Freire)
- Interditado no Distrito de Anutiba e sem acesso devido à interdição da BR 482. Interdição parcial no trecho do entroncamento com a BR 262 à Muniz Freire
- Concluída sinalização da erosão na cabeceira da Ponte sobre o Rio Itapemirim na ES 181, próximo a Comunidade da Placa, aproximadamente entre o km 64 e 65 (continua Interditada)
ES 190 (Irupi - Dores do Rio Preto)
- Trecho sem obstruções
ES 486 (Ponte Rio Castelo)
- Ponte Interditada no Distrito de Duas Barras à Cachoeiro de Itapemirim
ES 080 (São Roque do Canaã Boapaba Colatina)
- Alguns Trechos estão em meia pista, equipes trabalhando na limpeza. Via em monitoramento, possíveis barreiras podem cair
ES 391 (Mimoso do Sul)
- Via totalmente desobstruída
ES 493(Guaçuí Divino São Lourenço)
- Totalmente Interditada no trecho da ES 493 e ES 185
ES 165 (Monte Vênus - Castelo)
- Totalmente Interditado no Contorno de Aracuí
- Alerta para a Serra de Pontões, equipes em tratativas de desobstrução
ES 166 (Venda Nova do Imigrante Castelo)
- Entroncamento da BR 482 à BR 262, Parcialmente Liberado. Orientação de slerta, ainda com barreiras, árvores e postes caídos. Equipe trabalhando no local
ES 483 (Cachoeiro de Itapemirim)
- Até Bururuma, sem interdição, trecho liberado
- Ponte sobre o Rio Itapemirim, liberado para veículos leves
Ponte sobre o Rio Iconha
- Continua com autorização para passagem de veículos com até 12 toneladas
ES 488 (Rodovia do Frade)
- Obstrução parcial, barreiras e árvores caídas. Equipe operando no local
ES 185
- Trecho liberado e com fluxo normal entre Guaçuí e o distrito de Varre Saia
- São José do Calçado Café: Interditado próximo ao trevo de São José do Calçado por queda de uma barreira