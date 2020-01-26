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Balanço do DER

Chuvas no ES: saiba como está a situação das rodovias estaduais

Por conta da continuidade das fortes chuvas, novas quedas de barreiras e interdições foram registradas em diversos pontos

Publicado em 26 de Janeiro de 2020 às 16:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2020 às 16:07
Chuva em Muniz Freire Crédito: Internauta | A Gazeta
O Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES) mantém o alerta, neste domingo (26),  para o trânsito de veículos em rodovias estaduais. Por conta da continuidade das fortes chuvas, novas quedas de barreiras e interdições foram registradas em diversos pontos.
Os motoristas precisam ter atenção em seus deslocamentos. As equipes estão trabalhando em diversas vias simultaneamente para liberar os trechos o mais rápido possível, já que choveu muito na última noite e alguns trabalhos tiveram que ser interrompidos. Na lista abaixo, confira a atualização de rodovias com interdição total ou parcial.

ES 146

  • Km 32, em Cachoeirinha (mantida interdição parcial, desvio provisório)

ES 445

  • Aracruz (Continua interdição total. Alerta para o km 16. Desvio continua em atividade)

ES 177

  • Entre Mimoso do Sul e Muqui (Desobstruído, mas continua monitorado)

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ES 185

  • Km 66,5 e km 71, em Alegre (interdição total)
  • Km 66 e km 500 (trechos interditados, equipe já operando no local)
  • Iúna - Ibitirama (interdição total: no local para avaliar a liberação da ponte de dentro do município)
  • Iúna  Muniz Freire (trecho obstruído, equipes encaminhadas para o trecho)
  • A ES 185 de Celina à BR 262 (com barreiras, mas sem interdição)

ES 482

  • ES 482 está liberada no trevo de Muniz Freire

ES 164

  • ES 164 x BR 262, (desobstruído, trecho em monitoramento)
  • ES 164, Ponte sobre o Rio Fruteiras (autorização de desvio de veículos de passeio em propriedade privada no sistema pare e siga)

ES 484

  • Entre São Pedro e Itaci, Muniz Freire (interdição total. Rompimento de rodovia)
  • Guaçuí  São José do Calçado  Bom Jesus do Norte (passagem em meia pista. Alerta no trecho porque pode haver novas barreiras)
  • Interditada ponte sobre o Rio Itabapoana, Bom Jesus do Norte, devido a alagamento

ES 297

  • Interditada no Distrito da Ponte de Itabapoana (Mimoso do Sul)
  • Distrito de Iurú / Apiacá (interdição total)
  • Barreiras nos km 14 e km 15
  • Trevo de acesso ao Contorno de Apiacá (interdição total)
  • Alternativa de acesso (desvio pela RJ 230 por Bom Jesus à BR 101, saindo próximo ao Morro do Coco)

Imagens áreas mostram estragos causados pela chuva em Iúna

ES 379

  • Entre Irupi e a BR 262 (Interdição total)
  • Caparaó: alternativa de passagem pelo Distrito de Santa Cruz
  • Km 107,4 no entroncamento com a ES 166, ponte de acesso ao bairro de Aracuí, Castelo, entre o acesso à Cava Roxa e Uniaves (Interditada)

ES 375

  • Km 21, distrito de Princesa (Interdição Parcial: passagem somente para veículos pequenos)
  • Km 26, trecho em fase final de recuperação (previsão de liberação total ainda na data de hoje), mas ainda em alerta por medida de segurança. Alternativa: acesso por Vargem Alta)

ES 485 (Vargem Alta  Rio Novo do Sul)

  • Ponte de Virgínia Nova (Interdição Total. Alternativa: acesso a Rio Novo pela BR 101)

ES 146 (Cachoeirinha  Matilde)

  • Desobstrução de pista no Km 30,7 e no Km 32. Parcialmente Interditado, queda de 2 barreiras, trânsito somente com 1 pista. Equipe já trabalhando no local e trecho total em alerta.

ES 181 (Distrito de Anutiba  Muniz Freire)

  • Interditado no Distrito de Anutiba e sem acesso devido à interdição da BR 482. Interdição parcial no trecho do entroncamento com a BR 262 à Muniz Freire
  • Concluída sinalização da erosão na cabeceira da Ponte sobre o Rio Itapemirim na ES 181, próximo a Comunidade da Placa, aproximadamente entre o km 64 e 65 (continua Interditada)

ES 190 (Irupi - Dores do Rio Preto)

  • Trecho sem obstruções

ES 486 (Ponte Rio Castelo)

  • Ponte Interditada no Distrito de Duas Barras à Cachoeiro de Itapemirim

ES 080 (São Roque do Canaã  Boapaba  Colatina)

  • Alguns Trechos estão em meia pista, equipes trabalhando na limpeza. Via em monitoramento, possíveis barreiras podem cair

ES 391 (Mimoso do Sul)

  • Via totalmente desobstruída

ES 493(Guaçuí  Divino São Lourenço)

  • Totalmente Interditada no trecho da ES 493 e ES 185

ES 165 (Monte Vênus - Castelo)

  • Totalmente Interditado no Contorno de Aracuí
  • Alerta para a Serra de Pontões, equipes em tratativas de desobstrução

ES 166 (Venda Nova do Imigrante  Castelo)

  • Entroncamento da BR 482 à BR 262, Parcialmente Liberado. Orientação de slerta, ainda com barreiras, árvores e postes caídos. Equipe trabalhando no local

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ES 483 (Cachoeiro de Itapemirim)

  • Até Bururuma, sem interdição, trecho liberado
  • Ponte sobre o Rio Itapemirim, liberado para veículos leves 

Ponte sobre o Rio Iconha

  • Continua com autorização para passagem de veículos com até 12 toneladas

ES 488 (Rodovia do Frade)

  • Obstrução parcial, barreiras e árvores caídas. Equipe operando no local

ES 185

  • Trecho liberado e com fluxo normal entre Guaçuí e o distrito de Varre Saia
  • São José do Calçado  Café: Interditado próximo ao trevo de São José do Calçado por queda de uma barreira

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