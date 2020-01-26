Vídeo: helicóptero resgata idoso para fazer hemodiálise em Cachoeiro

Um idoso de 80 anos precisou ser resgatado de helicóptero por uma equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Polícia Militar (Notaer), neste sábado (26), no distrito de Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim. A região é uma das mais atingidas pela chuva que provocou a cheia do Rio Itapemirim.
Segundo o major Cristian, do Notaer, o idoso foi identificado como Elias Moraes. Ele tem problema nos rins e faz hemodiálise. Por não conseguir se deslocar para o hospital, a equipe precisou remover o morador com auxílio de uma aeronave.
"Ele precisa de hemodiálise e não tinha como vir para o hospital. Recebemos a demanda, foi lá buscá-lo e trouxemos ele para um local apropriado onde ele pôde ter um atendimento via terrestre até o hospital", disse. Veja o vídeo do resgate abaixo:
Ainda segundo o major, 17 pessoas foram resgatadas por equipes do Notaer apenas na localidade de Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim, e Rive, em Alegre. Esses resgates foram parte dos mais de 160 realizados no sul do Estado em todo este sábado (25) e na manhã deste domingo (26).
O porta-voz do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, tenente-coronel Carlos Wagner Borges, explicou que muitas dessas famílias estavam em locais de difícil acesso.
"Esses resgates são feitos de todas as formas, seja através de helicópteros da Casa Militar, seja por embarcações, seja por homens dos Bombeiros nas águas utilizando cordas para transpor obstáculos com vítimas, porque, em muitos casos, há um risco muito grande das casas desabarem. Então, é necessário retirar essas pessoas com urgência", relatou o militar.