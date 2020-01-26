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Comércio alagado

Homens atiram para o alto para impedir saques em lojas de Cachoeiro

Com queda do nível do rio, mercadorias de lojas atingidas pela enxurrada ficaram expostas e houve relato de saques. Homens aparaceram armados e atiraram para o alto. Nas imagens, é possível ver crianças no local. Veja vídeo

Publicado em 26 de Janeiro de 2020 às 15:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2020 às 15:21
Com a redução no nível do Rio Itapemirim, que atingiu mais de seis metros acima do normal em Cachoeiro de Itapemirim, pessoas começaram a tentar saquear produtos de lojas atingidas pela enxurrada no centro da cidade, na manhã deste domingo (26). A ação não teria sido rápida pois ainda havia muita água acumulada na frente desses estabelecimentos. Foi quando homens aparaceram armados e atiraram para o alto para dispersar quem estava próximo das vitrines.
Um vídeo, feito por um internauta na Rua Siqueira Lima, região central de Cachoeiro, mostra esses indivíduos ainda em um ponto comercial alagado, em frente a uma loja que teve a porta danificada pela enchente.
Homens atiram para o alto para evitar saques a loja alagada em Cachoeiro Crédito: Reprodução
Segundo populares, esse grupo tentava saquear os produtos, mas, pelo menos três pessoas surgem armadas e exigem que eles se retirem do local. Conforme o vídeo, logo depois é possível ouvir tiros e populares deixando a rua assustados. Nas imagens é possível ver que crianças estão próximas do local. 

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Circularam informações de que os homens que aparecem armados no vídeo seriam policiais. No enquanto, procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou que não reconhece e que não havia recebido denúncias sobre os responsáveis pelos disparos. Segue a nota da PM na íntegra:
A Polícia Militar informa que não reconhece, nem recebeu denúncias, até o momento, dos responsáveis pelos disparos em via pública, fato ocorrido no centro de Cachoeiro enquanto criminosos saqueavam lojas atingidas pela chuva. A PM-ES tem atuado incansavelmente no apoio a essas comunidades, contando com o apoio de centenas de policiais militares que, mesmo de folga, possibilitaram o transporte de mais de 100 toneladas de donativos às comunidades atingidas.
Medidas inadequadas e ilegais para o controle de eventuais criminosos que se valem da tragédia para o cometimento de crimes, não são compactuadas pela instituição e vão de encontro aos seus valores.
De qualquer modo, é precipitada a afirmação de que os homens que aparecem no vídeo são policiais militares, pois, até agora, nenhum deles foi reconhecido como tal. Se em algum momento essa informação for confirmada, medidas cabíveis serão imediatamente adotadas.

Cachoeiro de Itapemirim após fortes chuvas

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