Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Estradas e pontes interditadas impedem retorno de energia em áreas do Sul do ES
Após temporal

Estradas e pontes interditadas impedem retorno de energia em áreas do Sul do ES

Em localidades de Alfredo Chaves e Muniz Freire, a interdição de estradas e queda de pontes dificultam o trabalho de equipes da EDP, que não conseguem chegar aos pontos afetados

Publicado em 26 de Janeiro de 2020 às 16:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2020 às 16:18
Ponte caída em Alfredo Chaves: obstáculo para equipes da EDP restabelecerem energia Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Algumas localidades do Sul do Estado, afetadas pela chuva, estão sem energia elétrica. São comunidades e distritos que, em sua maioria, estão isolados por causa de bloqueio de estradas e quedas de pontes, o que impossibilita a chegada de equipes da EDP para o restabelecimento do serviço.
Em Alfredo Chaves, 20% da população da cidade ainda está sem energia, segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Aldinei Cardoso. Em alguns locais, não há luz desde as chuvas da última semana.
"Cerca de 80% já foi reabilitado. As partes do interior de alguns distritos, bem afastados, estão sem energia ainda, na zona rural. A patrulha mecanizada está tentando desobstruir esses trechos para a EDP dar assistência. É um paliativo, uma passagem para que os carros consigam chegar no local", disse.

Veja Também

Muniz Freire tem distritos isolados e sem comunicação após chuva

Casa em construção desaba após chuva em Colatina

Alagamento surpreende e comércio contabiliza prejuízos em Cachoeiro

Em Muniz Freire, que foi atingida pela chuva no último fim de semana, cerca de 15 comunidades do interior estão isoladas. Isso porque estradas e pontes foram afetadas. Na maioria desses locais, pessoas estão sem energia desde o último sábado (25).
Só no centro de Muniz Freire e em alguns distritos próximos há energia. Nos outros, as pessoas estão sem comunicação, porque estão isoladas, disse o coordenador interino da Defesa Civil Municipal, Marcos Venício Luiz.
Segundo a prefeitura, estradas estão começando a ser desobstruídas e os serviços de restabelecimento de energia estão gradativamente sendo feitos pela EDP.
Em Domingos Martins, localidades próximas a Aracê também estão sem energia. Segundo a prefeitura, o motivo alegado pela EDP é a dificuldade de chegar aos locais afetados.

Veja Também

Homens atiram para o alto para impedir saques em lojas de Cachoeiro

"Mais de 70% da cidade foi atingida", diz prefeito de Castelo, após chuvas

Baixo Guandu e Colatina: maior acumulado de chuva no ES em 24 horas

EDP SE POSICIONA

Procurada, a EDP não informou a relação de localidades que relataram problemas com o fornecimento de energia. Por nota, a empresa afirmou que desde a última sexta-feira (24), o número de chamados aumentou consideravelmente e que neste domingo (26), 240 colaboradores estão nas ruas atendendo as solicitações. Confira o posicionamento da empresa na íntegra:
Em razão dos fortes temporais que atingiram todo o Espirito Santo, desde a tarde de sexta-feira, 24, foi registrado aumento do número de ocorrências com interrupção no fornecimento de energia. Neste domingo (26), o atendimento segue em todas as regiões impactadas, cerca de 240 colaboradores seguem em campo para normalizar os serviços. Em alguns casos o acesso foi bloqueado por conta de obstruções nas vias. Vale ressaltar que parte do trabalho em campo é realizado em conjunto com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e demais órgãos municipais. O tempo para normalização das operações varia de acordo com a extensão dos danos causados ao sistema elétrico.
A EDP orienta a comunidade a não se aproximar dos cabos que, por conta da chuva, estão caídos. Para mais informações, solicitações e denúncia de possíveis riscos com a rede elétrica, ou para comunicar a interrupção do serviço, a população pode entrar em contato pelos canais de atendimento:
  • Site EDP Online: www.edponline.com.br
  • Aplicativo EDP Online (compatível com as plataformas Android, iOS e Windows Phone)
  • Central de Atendimento ao Cliente: 0800 721 0707 (ligação gratuita, 24 horas/sete dias por semana)
  • Agência de atendimento presencial (endereços de todas as unidades no site EDP Online)

Confira a situação do serviço de energia em outros municípios atingidos pela chuva:

  • Alegre: Apenas o distrito de Rive ficou sem energia, mas, neste domingo (26), já teve o serviço restabelecido;
  • Apiacá: A situação está normalizada no município;
  • Castelo: Houve registros de falta de energia na zona rural, no centro da cidade a situação está normalizada;
  • Cachoeiro: Apenas o bairro Coronel Borges ficou sem energia, mas o serviço já foi restabelecido;

Veja Também

Sobe para oito mil o número de desabrigados e desalojados no ES

Água chegou ao teto de casas em Castelo durante fortes chuvas

Vídeo: helicóptero resgata idoso para fazer hemodiálise em Cachoeiro

Estradas e pontes interditadas impedem retorno de energia em áreas do Sul do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher morre e três ficam feridos após carro capotar em Baixo Guandu
Imagem BBC Brasil
O zoológico de Moctezuma que surpreendeu os espanhóis há 500 anos — e que só agora começamos a entender
Imagem de destaque
Escalador é resgatado por helicóptero após cair em monte no Sul do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados