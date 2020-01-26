Estradas e pontes interditadas impedem retorno de energia em áreas do Sul do ES

Ponte caída em Alfredo Chaves: obstáculo para equipes da EDP restabelecerem energia Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Algumas localidades do Sul do Estado, afetadas pela chuva, estão sem energia elétrica. São comunidades e distritos que, em sua maioria, estão isolados por causa de bloqueio de estradas e quedas de pontes, o que impossibilita a chegada de equipes da EDP para o restabelecimento do serviço.

Em Alfredo Chaves, 20% da população da cidade ainda está sem energia, segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Aldinei Cardoso. Em alguns locais, não há luz desde as chuvas da última semana.

"Cerca de 80% já foi reabilitado. As partes do interior de alguns distritos, bem afastados, estão sem energia ainda, na zona rural. A patrulha mecanizada está tentando desobstruir esses trechos para a EDP dar assistência. É um paliativo, uma passagem para que os carros consigam chegar no local", disse.

Em Muniz Freire, que foi atingida pela chuva no último fim de semana, cerca de 15 comunidades do interior estão isoladas. Isso porque estradas e pontes foram afetadas. Na maioria desses locais, pessoas estão sem energia desde o último sábado (25).

Só no centro de Muniz Freire e em alguns distritos próximos há energia. Nos outros, as pessoas estão sem comunicação, porque estão isoladas, disse o coordenador interino da Defesa Civil Municipal, Marcos Venício Luiz.

Segundo a prefeitura, estradas estão começando a ser desobstruídas e os serviços de restabelecimento de energia estão gradativamente sendo feitos pela EDP.

Em Domingos Martins, localidades próximas a Aracê também estão sem energia. Segundo a prefeitura, o motivo alegado pela EDP é a dificuldade de chegar aos locais afetados.

EDP SE POSICIONA

Procurada, a EDP não informou a relação de localidades que relataram problemas com o fornecimento de energia. Por nota, a empresa afirmou que desde a última sexta-feira (24), o número de chamados aumentou consideravelmente e que neste domingo (26), 240 colaboradores estão nas ruas atendendo as solicitações. Confira o posicionamento da empresa na íntegra:

Em razão dos fortes temporais que atingiram todo o Espirito Santo, desde a tarde de sexta-feira, 24, foi registrado aumento do número de ocorrências com interrupção no fornecimento de energia. Neste domingo (26), o atendimento segue em todas as regiões impactadas, cerca de 240 colaboradores seguem em campo para normalizar os serviços. Em alguns casos o acesso foi bloqueado por conta de obstruções nas vias. Vale ressaltar que parte do trabalho em campo é realizado em conjunto com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e demais órgãos municipais. O tempo para normalização das operações varia de acordo com a extensão dos danos causados ao sistema elétrico.

A EDP orienta a comunidade a não se aproximar dos cabos que, por conta da chuva, estão caídos. Para mais informações, solicitações e denúncia de possíveis riscos com a rede elétrica, ou para comunicar a interrupção do serviço, a população pode entrar em contato pelos canais de atendimento:

Site EDP Online: www.edponline.com.br

Aplicativo EDP Online (compatível com as plataformas Android, iOS e Windows Phone)

Central de Atendimento ao Cliente: 0800 721 0707 (ligação gratuita, 24 horas/sete dias por semana)

Agência de atendimento presencial (endereços de todas as unidades no site EDP Online)

Confira a situação do serviço de energia em outros municípios atingidos pela chuva:

Alegre: Apenas o distrito de Rive ficou sem energia, mas, neste domingo (26), já teve o serviço restabelecido;

Apiacá: A situação está normalizada no município;

Castelo: Houve registros de falta de energia na zona rural, no centro da cidade a situação está normalizada;

Cachoeiro: Apenas o bairro Coronel Borges ficou sem energia, mas o serviço já foi restabelecido;