Já são quase 9 mil pessoas fora de casa por causa da chuva no ES

A Defesa Civil Estadual atualizou o número de pessoas desalojadas e desabrigadas no Espírito Santo. Segundo o último relatório divulgado às 18 horas deste domingo (26), já são 8.914 pessoas nessas condições. Até o momento, 9 pessoas morreram em decorrência das chuvas que castigam o Estado, especialmente os municípios da região Sul e do Caparaó.
Alegre, que sofreu com os temporais dos últimos dias, tem 2372 munícipes desabrigados, situação em que as pessoas precisam deixar suas casas e não tem para onde ir. Estes estão em abrigos disponibilizados pela prefeitura.
Já Alfredo Chaves é a cidade que mais contabiliza desalojados: são 1984 pessoas. Na sequência, aparece Iconha, município vizinho, com 1919 desalojados e 58 desabrigados.
Vargem Alta também apresenta número elevado de afetados. No município, são 1051 pessoas desalojadas, situação em que a pessoa é obrigada a sair de casa, porém tem outro endereço para se abrigar.