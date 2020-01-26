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Vítimas de enchentes

Já são quase 9 mil pessoas fora de casa por causa da chuva no ES

Novo relatório divulgado pela Defesa Civil Estadual no início da noite deste domingo (26) eleva para 8.914 a quantidade de pessoas desabrigadas e desalojadas em decorrência das chuvas. Somente em Alegre, o número ultrapassa dois mil

Publicado em 26 de Janeiro de 2020 às 20:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2020 às 20:07
Comerciantes e moradores retiram objetos perdidos com a chuva em Castelo Crédito: Beatriz Caliman
A Defesa Civil Estadual atualizou o número de pessoas desalojadas e desabrigadas no Espírito Santo. Segundo o último relatório divulgado às 18 horas deste domingo (26), já são 8.914 pessoas nessas condições. Até o momento, 9 pessoas morreram em decorrência das chuvas que castigam o Estado, especialmente os municípios da região Sul e do Caparaó.

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Alegre, que sofreu com os temporais dos últimos dias, tem 2372 munícipes desabrigados, situação em que as pessoas precisam deixar suas casas e não tem para onde ir. Estes estão em abrigos disponibilizados pela prefeitura.
Já Alfredo Chaves é a cidade que mais contabiliza desalojados: são 1984 pessoas. Na sequência, aparece Iconha, município vizinho, com 1919 desalojados e 58 desabrigados.
Vargem Alta também apresenta número elevado de afetados. No município, são 1051 pessoas desalojadas, situação em que a pessoa é obrigada a sair de casa, porém tem outro endereço para se abrigar.

CONFIRA OS NÚMEROS NO RELATÓRIO:

Número de desalojados e abrigados no ES Crédito: Divulgação

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