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Por tempo indeterminado

Viagens de trem de Vitória a Minas são suspensas por causa da chuva

A Vale informou que a medida foi necessária para garantir a segurança dos passageiros. Passagens podem ser remarcadas ou o usuário tem a opção de solicitar o reembolso do bilhete

Publicado em 26 de Janeiro de 2020 às 16:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2020 às 16:32
A operação de transporte de passageiros na EFVM está suspensa desde este domingo (26) Crédito: Agência Vale/Divulgação
O transporte de passageiros pela Estrada de Ferro Vitória-Minas está suspendo por tempo indeterminado de acordo com a Vale, responsável pela ferrovia. A suspensão já foi válida para este domingo (26) e a mineradora reforçou a interrupção no serviço para os próximos dias.

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A empresa informou, em nota, que a medida foi adotada por segurança nos dois sentidos (BH-Vitória e Vitória-BH) enquanto estão sendo tratados os efeitos das fortes chuvas registradas em Minas Gerais. 
Os passageiros que tiveram a viagem cancelada têm a opção de pedir o reembolso do bilhete comprado ou a remarcação de passagem, sem custo adicional, no prazo de até 30 dias. Os usuários podem solicitar mais informações por meio do Alô Ferrovias no número 0800 285 7000.

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