Viagens de trem de Vitória a Minas são suspensas por causa da chuva

A empresa informou, em nota, que a medida foi adotada por segurança nos dois sentidos (BH-Vitória e Vitória-BH) enquanto estão sendo tratados os efeitos das fortes chuvas registradas em Minas Gerais.

Os passageiros que tiveram a viagem cancelada têm a opção de pedir o reembolso do bilhete comprado ou a remarcação de passagem, sem custo adicional, no prazo de até 30 dias. Os usuários podem solicitar mais informações por meio do Alô Ferrovias no número 0800 285 7000.