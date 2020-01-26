Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Após rio transbordar, capivara vai parar dentro de casa em Cachoeiro
Chuva no ES

Após rio transbordar, capivara vai parar dentro de casa em Cachoeiro

Com a cheia do Rio Itapemirim, que subiu mais de seis metros neste sábado (26), uma capivara foi parar com a água dentro de uma residência. A enchente destruiu todos os móveis e muitos objetos da casa

Publicado em 26 de Janeiro de 2020 às 17:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2020 às 17:11
Capivara dentro da residência atingida por enchente após cheia do Rio Itapemirim, em Cachoeiro Crédito: Fabiana Tonetto
Em meio à tragédia na residência de Maria Inês Tonetto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, que foi invadida pela água do Rio Itapemirim, que, neste sábado (25), subiu mais de seis metros, uma cena chamou a atenção. Com a enchente, uma capivara foi parar dentro do imóvel.
O animal foi visto  no meio de móveis e objetos que ficaram jogados em um cômodo da casa após o alagamento, e não conseguiu sair do local. A  servidora pública Fabiana Tonetto, sobrinha de Maria Inês, informou que a Polícia Militar Ambiental foi acionada e fez o recolhimento do mamífero.

RELATO SOBRE A ENCHENTE

Cachoeirense relata como foi a enchente que invadiu as casas - Quintal da casa neste domingo (26) Crédito: Bruna Hemerly
A servidora pública Fabiana Tonetto está, neste domingo (26), buscando forças para fazer todo o trabalho necessário para equipar novamente a residência da tia Maria Inês Tonetto, em Cachoeiro de Itapemirim. Ela contou que a residência tem dois andares e, em outras ocasiões, a água já havia chegado no primeiro pavimento, por isso, quando souberam da enchente, levantaram tudo para o segundo andar, mas isso não foi suficiente.
Cachoeirense relata como foi a enchente que invadiu as casas - Água chegando no segundo pavimento da casa Crédito: Fabiana Tonetto
"Quando a água começou a subir, retiramos as coisas debaixo e colocou no andar de cima, e como subiu mais, tiramos só o que deu e colocamos nos vizinhos. Conseguimos tirar roupa de cama, essas coisas, mas os móveis, infelizmente, se perdeu tudo. Dos eletrodomésticos, só sobrou a geladeira e o fogão, que conseguimos salvar", contou.
O quintal da casa foi totalmente tomado pela água que, neste domingo, ainda estava dentro da residência. Em fotos feitas pela Fabiana, é possível ver o local antes que a água invadisse. Além de encher toda a área, a água derrubou o muro que protegia o local.
Cachoeirense relata como foi a enchente que invadiu as casas - Quintal da casa quando o rio começou a subir Crédito: Fabiana Tonetto
"Na hora que está tudo acontecendo é muito difícil. Não sabemos para aonde ir ou o que fazer. Tentamos ajudar, mas a água veio muito rápido e com muita força", disse.
Nesta manhã, a família trabalhava na limpeza de parte da casa e aguardava o retorno do rio para o nível normal para limpar onde ainda está alagado. Na rua, ficou o que sobrou dos móveis da dona Maria Inês.
Cachoeirense relata como foi a enchente que invadiu as casas - Móveis atingidos pela enchente Crédito: Bruna Hemerly
"Agora é respirar fundo e tentar reconstruir. É bem difícil, bem complicado. Tenho mais de 40 anos e aqui em Cachoeiro nunca vi isso. É muito difícil", finalizou Fabiana.
Cachoeirense relata como foi a enchente que invadiu as casas - Móveis atingidos pela enchente Crédito: Bruna Hemerly

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026
Imagem de destaque
Prisioneiros algemados e executados: as acusações de crimes de guerra contra o soldado mais condecorado da Austrália

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados