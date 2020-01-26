Rio Doce deve inundar Colatina nas próximas horas, afirma prefeito

Rio Doce em Colatina neste domingo Crédito: João Henrique Castro

O município de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, deve ter áreas inundadas pelo Rio Doce ainda neste domingo (26) ou na madrugada de segunda-feira (27). A informação é do prefeito, Sérgio Meneguelli (sem partido). Acredito que ainda nesta noite alguma área da cidade já vai ter a chegada da água, afirmou o chefe do Executivo.

Até o início da noite deste domingo o nível do rio subiu consideravelmente, atingindo a chamada cota de alerta, quando o volume das águas ultrapassa os 5,70 metros. Quando atingir os 6,20 metros já é considerada cota de inundação.

De acordo com o capitão Douglas, do Corpo de Bombeiros, a população que reside em áreas baixas e mapeadas pela Defesa Civil Estadual já deve procurar um abrigo adequado ou entrar em contato com a corporação em caso de emergências.

O capitão dos Bombeiros destacou ainda que já existe uma equipe da corporação pronta, inclusive com barcos, para atender a população em caso necessários.