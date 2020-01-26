Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Alerta de enchente

Rio Doce deve inundar Colatina nas próximas horas, afirma prefeito

Até o início da noite deste domingo (26), o nível do rio subiu consideravelmente atingindo a chamada cota de alerta, quando o volume das águas ultrapassa os 5,70 metros

Publicado em 26 de Janeiro de 2020 às 20:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2020 às 20:34
Rio Doce em Colatina neste domingo Crédito: João Henrique Castro
O município de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, deve ter áreas inundadas pelo Rio Doce ainda neste domingo (26) ou na madrugada de segunda-feira (27). A informação é do prefeito, Sérgio Meneguelli (sem partido). Acredito que ainda nesta noite alguma área da cidade já vai ter a chegada da água, afirmou o chefe do Executivo.
Até o início da noite deste domingo o nível do rio subiu consideravelmente, atingindo a chamada cota de alerta, quando o volume das águas ultrapassa os 5,70 metros. Quando atingir os 6,20 metros já é considerada cota de inundação.

Veja Também

Casa em construção desaba após chuva em Colatina

Baixo Guandu e Colatina: maior acumulado de chuva no ES em 24 horas

ES tem alerta de "grande perigo" para alagamentos e deslizamentos

De acordo com o capitão Douglas, do Corpo de Bombeiros, a população que reside em áreas baixas e mapeadas pela Defesa Civil Estadual já deve procurar um abrigo adequado ou entrar em contato com a corporação em caso de emergências.
O capitão dos Bombeiros destacou ainda que já existe uma equipe da corporação pronta, inclusive com barcos, para atender a população em caso necessários.
A Prefeitura de Colatina informou também que já preparou um plano de contingência e abrigos em vários pontos do município serão disponibilizados para a população.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 1ª Reunião da Mobilização Progressista Global, realizado na Feira de Barcelona.
Países que criaram a ONU para garantir a paz viraram senhores da guerra, diz Lula
Imagem de destaque
'Estou em modo sobrevivência': por que ter trabalho na Argentina não é seguro contra pobreza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados