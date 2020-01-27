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Noroeste do ES

Três cachorros são resgatados de casa que desabou em Colatina

Os animais tiveram ferimentos leves e foram  levados para o hospital veterinário de uma faculdade

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 14:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 14:13
Cachorro é resgatado em Colatina Crédito: Reprodução/ Corpo de Bombeiros
Militares do Corpo de Bombeiros resgataram, na tarde desta domingo (26), três cachorros que ficaram mais de quatro horas entre os escombros de uma casa em construção que caiu em Colatina, no Noroeste do Estado.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, vizinhos da casa atingida informaram que os cachorros poderiam estar em meio aos escombros. Diante disso, começaram os trabalhos de resgate que localizaram os três animais com ferimentos leves.
Os animais resgatados foram levados para o hospital veterinário de uma faculdade. Os trabalhos de resgate também contaram com a ajuda de policiais militares e funcionários da Prefeitura de Colatina.

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