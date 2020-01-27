Três cachorros são resgatados de casa que desabou em Colatina

Militares do Corpo de Bombeiros resgataram, na tarde desta domingo (26), três cachorros que ficaram mais de quatro horas entre os escombros de uma casa em construção que caiu em Colatina, no Noroeste do Estado.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, vizinhos da casa atingida informaram que os cachorros poderiam estar em meio aos escombros. Diante disso, começaram os trabalhos de resgate que localizaram os três animais com ferimentos leves.
Os animais resgatados foram levados para o hospital veterinário de uma faculdade. Os trabalhos de resgate também contaram com a ajuda de policiais militares e funcionários da Prefeitura de Colatina.