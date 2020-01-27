Data: 27/01/2020 - ES - São Mateus - Chuva forte deixa ruas alagadas em bairros de São Mateus Crédito: Internauta

Várias ruas em diversos bairros de São Mateus, na região Norte do Espírito Santo, ficaram alagadas após uma forte chuva atingir a cidade na tarde desta segunda-feira (27). Há pontos de alagamentos nos bairros Centro e Sernamby, além do balneário de Guriri.

Nos vídeos feitos por moradores é possível ver que vários carros e motos que estavam estacionados em uma rua no Centro ficaram rodeados de água. A chuva também deixou moradores de uma outra localidade preocupados. A água subiu tanto que motoristas se arriscaram para tirar os veículos do meio da rua. Já na outra imagem é possível ver a quantidade de água acumulada na rodovia e a dificuldade para transitar pela região.

Segundo a Prefeitura de São Mateus, a Defesa Civil Municipal, a Secretaria Municipal de Defesa Social e o Corpo de Bombeiros estão monitorando os locais de risco. A recomendação é que a população evite sair de casa e não transite nas áreas afetadas. Até o momento não há informações sobre desabrigados ou desalojados na cidade.

A Defesa Civil também alerta que em casos de deslizamentos, desabamentos, alagamentos e rachaduras, a população pode ligar para própria Defesa Civil pelo número 199 ou Corpo de Bombeiros no 193.

Data: 27/01/2020 - ES - São Mateus - Chuva forte deixa ruas alagadas em bairros de São Mateus Crédito: Internauta