Várias ruas em diversos bairros de São Mateus, na região Norte do Espírito Santo, ficaram alagadas após uma forte chuva atingir a cidade na tarde desta segunda-feira (27). Há pontos de alagamentos nos bairros Centro e Sernamby, além do balneário de Guriri.
De acordo com um morador, a chuva começou pouco depois das 15h. A quantidade de água foi tanta que rapidamente várias ruas ficaram alagadas. Na semana passada, após uma chuva forte, também foi registrado pontos de alagamentos na cidade.
Nos vídeos feitos por moradores é possível ver que vários carros e motos que estavam estacionados em uma rua no Centro ficaram rodeados de água. A chuva também deixou moradores de uma outra localidade preocupados. A água subiu tanto que motoristas se arriscaram para tirar os veículos do meio da rua. Já na outra imagem é possível ver a quantidade de água acumulada na rodovia e a dificuldade para transitar pela região.
Segundo a Prefeitura de São Mateus, a Defesa Civil Municipal, a Secretaria Municipal de Defesa Social e o Corpo de Bombeiros estão monitorando os locais de risco. A recomendação é que a população evite sair de casa e não transite nas áreas afetadas. Até o momento não há informações sobre desabrigados ou desalojados na cidade.
A Defesa Civil também alerta que em casos de deslizamentos, desabamentos, alagamentos e rachaduras, a população pode ligar para própria Defesa Civil pelo número 199 ou Corpo de Bombeiros no 193.
Chuva forte deixa ruas alagadas em bairros de São Mateus