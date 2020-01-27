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Norte do ES

Chuva forte deixa ruas alagadas em bairros de São Mateus

A chuva começou pouco depois das 15h desta segunda-feira (27); Na semana passada também houve registros de alagamentos em vários pontos da cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 17:53

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 17:53

Data: 27/01/2020 - ES - São Mateus - Chuva forte deixa ruas alagadas em bairros de São Mateus Crédito: Internauta
Várias ruas em diversos bairros de São Mateus, na região Norte do Espírito Santo, ficaram alagadas após uma forte chuva atingir a cidade na tarde desta segunda-feira (27). Há pontos de alagamentos nos bairros Centro e Sernamby, além do balneário de Guriri.
De acordo com um morador, a chuva começou pouco depois das 15h. A quantidade de água foi tanta que rapidamente várias ruas ficaram alagadas. Na semana passada, após uma chuva forte, também foi registrado pontos de alagamentos na cidade.

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Nos vídeos feitos por moradores é possível ver que vários carros e motos que estavam estacionados em uma rua no Centro ficaram rodeados de água. A chuva também deixou moradores de uma outra localidade preocupados. A água subiu tanto que motoristas se arriscaram para tirar os veículos do meio da rua. Já na outra imagem é possível ver a quantidade de água acumulada na rodovia e a dificuldade para transitar pela região.
Segundo a Prefeitura de São Mateus, a Defesa Civil Municipal, a Secretaria Municipal de Defesa Social e o Corpo de Bombeiros estão monitorando os locais de risco. A recomendação é que a população evite sair de casa e não transite nas áreas afetadas. Até o momento não há informações sobre desabrigados ou desalojados na cidade.
A Defesa Civil também alerta que em casos de deslizamentos, desabamentos, alagamentos e rachaduras, a população pode ligar para própria Defesa Civil pelo número 199 ou Corpo de Bombeiros no 193.
Data: 27/01/2020 - ES - São Mateus - Chuva forte deixa ruas alagadas em bairros de São Mateus Crédito: Internauta
Chuva forte deixa ruas alagadas em bairros de São Mateus

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