Nas últimas 24 horas fora 141 milímetros de chuva acumuladas em Jaguaré Crédito: Internauta

Your browser does not support the audio element. Jaguaré supera Colatina e tem maior volume de chuva em 24 horas

O registro de chuva forte que atingiu o Espírito Santo também causou transtornos nas regiões Norte e Noroeste. O primeiro relatório da Defesa Civil desta quarta-feira (22), mostrava Colatina com o maior nível de chuva nas últimas 24 horas . No segundo relatório do dia, a cidade de Jaguaré superou a cidade do Noroeste com 141 milímetros, liderando a lista dos municípios com maior acúmulo de chuva.

De acordo com a Defesa Civil Municipal, a quantidade de chuva é muito superior ao esperado para dias normais, que é de 30 milímetros em 24 horas. A medição no município foi feita pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), já que a cidade não conta com o medidor do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), que é o órgão federal que realiza as medições em várias cidades do país.

Várias ruas do bairro Irmã Tereza ficaram alagadas. Moradores relataram que em alguns locais a água da chuva chegou a entrar nas casas. No entanto, não há registro de desabrigados ou desalojados na cidade.

A cidade de Jaguaré superou Colatina e tem maior nível de chuva em 24 horas Crédito: Internauta

A Defesa Civil de Jaguaré continua monitorando a região e pode ser acionada em casos de emergência pelo telefone (27) 99773-6688.

SÃO MATEUS

Em São Mateus, também na região Norte do Espírito Santo, a situação não foi diferente. Houve registro de alagamentos no Centro da cidade e nos bairros Porto, Airton Sena e Santa Tereza. Segundo a Defesa Civil Estadual, choveu em média 63 milímetros nas últimas 24 horas.

No balneário de Guriri, em São Mateus, várias ruas ficaram alagadas após as fortes chuvas Crédito: Graziane Silvestre Dias