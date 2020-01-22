Jaguaré supera Colatina e tem maior volume de chuva em 24 horas
O registro de chuva forte que atingiu o Espírito Santo também causou transtornos nas regiões Norte e Noroeste. O primeiro relatório da Defesa Civil desta quarta-feira (22), mostrava Colatina com o maior nível de chuva nas últimas 24 horas. No segundo relatório do dia, a cidade de Jaguaré superou a cidade do Noroeste com 141 milímetros, liderando a lista dos municípios com maior acúmulo de chuva.
De acordo com a Defesa Civil Municipal, a quantidade de chuva é muito superior ao esperado para dias normais, que é de 30 milímetros em 24 horas. A medição no município foi feita pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), já que a cidade não conta com o medidor do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), que é o órgão federal que realiza as medições em várias cidades do país.
Várias ruas do bairro Irmã Tereza ficaram alagadas. Moradores relataram que em alguns locais a água da chuva chegou a entrar nas casas. No entanto, não há registro de desabrigados ou desalojados na cidade.
A Defesa Civil de Jaguaré continua monitorando a região e pode ser acionada em casos de emergência pelo telefone (27) 99773-6688.
SÃO MATEUS
Em São Mateus, também na região Norte do Espírito Santo, a situação não foi diferente. Houve registro de alagamentos no Centro da cidade e nos bairros Porto, Airton Sena e Santa Tereza. Segundo a Defesa Civil Estadual, choveu em média 63 milímetros nas últimas 24 horas.
No bairro Airton Sena, um trecho da Rua 11 ficou intransitável após as chuvas. Quem mora no local reclama que a situação se repete toda vez que chove. O muro de uma escola localizada no bairro Santa Tereza caiu com a força da chuva. No balneário de Guriri, principal destino dos turistas durante o verão, também houve registro de ruas alagadas.