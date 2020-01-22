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Norte do ES

Veja vídeo: chuva forte deixa ruas alagadas em bairros de Linhares

Apesar do alto acumulado de chuva  93,6 milímetros  o nível do Rio Doce continua abaixo do normal, segundo a Defesa Civil Municipal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 12:54

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 12:54

Vários bairros registraram pontos de alagamentos durante a chuva forte que atingiu a cidade Crédito: Internauta
Chuva forte deixa ruas alagadas em bairros de Linhares
O município de Linhares, na região Norte do Espírito Santo, também registrou chuva forte nas últimas 24 horas. Segundo a Defesa Civil, foram 93,6 milímetros. Alguns bairros registraram pontos de alagamentos, mas não há casos de desabrigados ou desalojados na cidade por conta do temporal.
Moradores dos bairros Três Barras, Aviso, Shell e Interlagos viveram momentos de preocupação com o nível da água. A chuva forte que atingiu a cidade na madrugada desta quarta-feira (22) deixou várias ruas alagadas. Confira o vídeo abaixo:
De acordo com a Defesa Civil Municipal, houve registro de alagamentos em algumas regiões, mas a situação é considerada dentro da normalidade.
Registramos alguns pontos de alagamentos nas partes mais baixas do município, mas são coisas passageiras. Estiou e logo em seguida já volta ao normal. Tivemos um muro de uma área particular que caiu e os próprios proprietários estão cuidando disso. Não está tranquilo, mas está dentro da normalidade, explica o coordenador da Defesa Civil de Linhares, Antônio Carlos dos Santos.

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RIO DOCE

Ainda segundo a Defesa Civil de Linhares, o Rio Doce está com o nível abaixo do normal. A última medição mostrou que o nível atual é de 1,4 metros, sendo que a cota de inundação é de 3,45 metros.
A situação continua sendo monitorada pela Defesa Civil Municipal, que acompanha as chuvas e o nível do Rio Doce em todo o município.

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