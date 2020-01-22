Veja vídeo: chuva forte deixa ruas alagadas em bairros de Linhares

Vários bairros registraram pontos de alagamentos durante a chuva forte que atingiu a cidade Crédito: Internauta

Your browser does not support the audio element. Chuva forte deixa ruas alagadas em bairros de Linhares

O município de Linhares, na região Norte do Espírito Santo, também registrou chuva forte nas últimas 24 horas. Segundo a Defesa Civil, foram 93,6 milímetros. Alguns bairros registraram pontos de alagamentos, mas não há casos de desabrigados ou desalojados na cidade por conta do temporal.

Moradores dos bairros Três Barras, Aviso, Shell e Interlagos viveram momentos de preocupação com o nível da água. A chuva forte que atingiu a cidade na madrugada desta quarta-feira (22) deixou várias ruas alagadas. Confira o vídeo abaixo:

De acordo com a Defesa Civil Municipal, houve registro de alagamentos em algumas regiões, mas a situação é considerada dentro da normalidade.

Registramos alguns pontos de alagamentos nas partes mais baixas do município, mas são coisas passageiras. Estiou e logo em seguida já volta ao normal. Tivemos um muro de uma área particular que caiu e os próprios proprietários estão cuidando disso. Não está tranquilo, mas está dentro da normalidade, explica o coordenador da Defesa Civil de Linhares, Antônio Carlos dos Santos.

RIO DOCE

Ainda segundo a Defesa Civil de Linhares, o Rio Doce está com o nível abaixo do normal. A última medição mostrou que o nível atual é de 1,4 metros, sendo que a cota de inundação é de 3,45 metros.