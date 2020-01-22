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Interdição na  ES 375

Rodovia destruída após chuva no ES será liberada para tráfego na semana que vem

DER explicou que, de início, apenas um veículo vai passar por vez no trecho da rodovia, que interliga os municípios de Iconha e Vargem Alta

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 10:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 10:34
Imagem de vídeo que mostra a rodovia ES 375 destruída no trecho de Rio Novo do Sul Crédito: Reprodução/Thiago Fiório - prefeito de Rio Novo do Sul
Rodovia destruída após chuva no ES será liberada para tráfego na semana que vem
O trecho da ES 375 que está interditado em virtude das chuvas que atingiram o Sul do Espírito Santo deve ser liberado para o tráfego de "maneira precária" na próxima semana, segundo informou o diretor-geral do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), Luiz Cesar Maretto, em entrevista à TV Gazeta.
No entanto, a reconstrução do trecho, que fica no quilômetro 21, não tem prazo para ser finalizada. Maretto explicou que, de início, apenas um veículo vai passar por vez no trecho da rodovia, que interliga os municípios de Iconha e Vargem Alta
"Como forma de liberação de tráfego, de maneira precária, passando um veículo de cada vez, até a semana que vem vai estar liberada. Estamos com máquinas e trabalhando lá. O problema lá é que é muito alto. Nós estamos abaixando a nossa própria rodovia. Estamos rompendo a nossa própria rodovia porque lá é muito rampa e estamos abaixando para poder passar exatamente onde a rodovia caiu", afirmou o diretor-geral do DER.
Na ES 375, além do desmoronamento, parte da estrada foi arrastada pela água. Ou seja, além da limpeza das vias, que deve demorar mais de um mês, nesta rodovia o trecho atingido precisará ser reconstruído. Um vídeo feito pelo prefeito de Rio Novo do Sul, Thiago Fiório, traz imagens impressionantes que mostram a destruição provocada pelo temporal na ES 375, que fica na cidade.

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