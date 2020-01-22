Estradas destruídas pela chuva no ES não têm previsão de reconstrução

No distrito de Princesa, em Rio Novo do Sul, a pista da ES 375 cedeu Crédito: Reprodução/Tv Gazeta Sul

A reconstrução de rodovias e pontes, destruídas nos municípios afetados pelas chuvas no Sul do Estad o, não tem previsão para ser realizada ou mesmo concluída. Segundo o diretor do Departamento de Edificações e Rodovias, Luiz Maretto, não é possível estimar quanto tempo as obras levarão.

"É impossível dizer quando as obras ficarão prontas, porque a contenção que tem que ser feita nas estradas é gigantesca" Luiz Maretto - Diretor do DER

"Só ontem (segunda-feira, 20) conseguimos ter acesso à região, porque vários locais estavam obstruídos. Estamos testando fazer um desvio dentro do barranco para passar um carro e assim poder fazer a obra. Para essas obras de desobstrução vamos levar o mês de fevereiro e março todo, agora a obra de reconstrução em si é impossível prever", declarou.

Ponte caiu com a força da correnteza em Alfredo Chaves Crédito: Kaique Dias

Cabe ao DER a realização de contenções e reconstrução de pontes e estradas e também a pavimentação nos trechos rodoviários. No caso das pontes, o tempo de conclusão da obra também é demorado.

O DER ainda não tem a relação do número de pontes afetadas e a classificação do estado de cada uma delas. Esse levantamento deve ficar pronto na próxima sexta-feira (24), para que então seja iniciado um planejamento na execução das atividades.