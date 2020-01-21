Institutos preveem chuvas intensas no ES com alto risco de deslizamentos

Institutos fazem alerta conjunto para chuvas fortes no ES Crédito: José Carlos Schaeffer

Após orientação conjunta de institutos meteorológicos, o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) reforçou em coletiva nesta terça-feira (21), o alerta para chuvas intensas para o Sudeste do país nos próximos dias. O aviso foi feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e o Serviço Geológico Brasileiro

De acordo com o Cenad, o padrão meteorológico mostra um centro de baixa pressão em áreas da costa do Espírito Santo, além do aporte de umidade da região amazônica, configurando um canal de umidade nos próximos dias. Por conta deste cenário, são esperados riscos geo-hidrológicos (inundações, enxurradas, alagamentos, deslizamentos e corridas de solo) que podem colocar em risco a proteção das pessoas e trazer prejuízos aos municípios afetados.

Riscos associados: os prognósticos meteorológicos apontam altos acumulados de chuvas nas regiões destacadas, além de intensas em curto período em áreas pontuais. Os principais riscos associados são: inundações, enxurradas, alagamentos, deslizamentos e corridas de solo;

Período: as chuvas mais intensas têm início previsto a partir de quarta-feira (22) e deverão se prolongar até o final de semana. O detalhamento das áreas mais atingidas deve ser realizado através da atualização de avisos e alertas meteorológicos.

Áreas atingidas: as áreas com maior probabilidade de registro de chuvas intensas localizam-se nos estados de Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Destacam-se a região metropolitana de Belo Horizonte e Zona da Mata Mineira, além do Espírito Santo.

De acordo com o tenente-coronel Carlos Wagner, está chegando uma chuva muito forte no Estado e o alerta é válido de quarta (22) até sexta-feira (24). "É importante que as pessoas fiquem em suas casas. Evitem ir ao mar com embarcações de portes maiores ou menores. Prefira ficar em terra. O trabalho no Sul do Estado está intenso, nossas equipes permanecem 24 horas no local. Vamos continuar levando ajuda humanitária às comunidades isoladas", afirmou.

"É importante que as pessoas enviem um SMS com o CEP da localidade desejada para o número 40199. A partir do momento em que enviarem, elas começam a receber informações meteorológicas para aquela região" Carlos Wagner Borges - Tenente-coronel do Corpo de Bombeiros

ALERTA DO CEMADEN

De acordo com o Cemaden, na quarta-feira (22) é considerada alta a possibilidade de eventos geo-hidrológicos na Zona da Mata de Minas Gerais e região metropolitana de Belo Horizonte, além do centro-sul do Espírito Santo, incluindo a região metropolitana de Vitória.

Previsão de risco geo-hidrológico para o ES na quarta-feira (22) Crédito: Cemaden

Na quinta-feira (23) se mantém alta a possibilidade de eventos de risco geo-hidrológicos na Zona da Mata de Minas Gerais e região metropolitana de Belo Horizonte. No centro-sul do Espírito Santo o risco sobe para muito alto, com especial atenção a região metropolitana de Vitória. Nas destacadas em amarelo no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e Distrito Federal é possível que tenha enxurradas em grandes centros urbanos, e deslizamentos pontuais caso limiares críticos sejam atingidos.

Previsão de risco geo-hidrológico para o ES na quinta-feira (23) Crédito: Cemaden

Na sexta-feira (24) a possibilidade de eventos de risco geo-hidrológicos na Zona da Mata de Minas Gerais e região metropolitana de Belo Horizonte aumenta para o nível muito alto. No litoral Norte e Vale do Paraíba em São Paulo, na região de Teófilo Otoni (MG) e na região metropolitana de Salvador passa a se considerar moderada a possibilidade de eventos de risco. As demais regiões se mantém com os mesmos níveis definidos no dia anterior.

Previsão de risco geo-hidrológico para o ES na sexta-feira (24) Crédito: Cemaden