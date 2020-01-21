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Capital

Defesa Civil interdita casas em Vitória para evitar desabamentos

Segundo a Defesa Civil da cidade, ação é preventiva; região é constantemente fiscalizada

Publicado em 21 de Janeiro de 2020 às 19:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2020 às 19:46
Equipes da Defesa Civil interditam casas no bairro Jaburu Crédito: Prefeitura Municipal de Vitória
Uma equipe da Defesa Civil de Vitória interditou 30 casas do Bairro Jaburu, na manhã desta terça-feira (21), local constantemente monitorado pela coordenadoria. Segundo o que foi divulgado, a atividade tem intuito de gerar mais segurança às famílias e moradores que vivem em áreas de risco de desabamentos.
De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Jonathan Jantorno, a área está em permanente monitoramento, tendo ação intensificada em decorrência da possibilidade de novas chuvas. "Por causa da previsão de chuvas fortes nos próximos dias estamos fazendo a remoção preventiva", explicou.
Durante a etapa no local, segundo o coordenador, as áreas de risco serão esvaziadas e os moradores serão encaminhados para uma rede de assistência social da Prefeitura de Vitória que é responsável pela garantia da proteção.
Um projeto e licitação para a efetuação de obras de contenção de encostas no bairro já foram concluídos. De acordo com o que foi divulgado pela Prefeitura, a ação representará um investimento de aproximadamente R$ 2,6 milhões, com recursos vindos do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), da Caixa Econômica Federal.

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