Defesa Civil interdita casas em Vitória para evitar desabamentos

Equipes da Defesa Civil interditam casas no bairro Jaburu Crédito: Prefeitura Municipal de Vitória

Uma equipe da Defesa Civil de Vitória interditou 30 casas do Bairro Jaburu, na manhã desta terça-feira (21), local constantemente monitorado pela coordenadoria. Segundo o que foi divulgado, a atividade tem intuito de gerar mais segurança às famílias e moradores que vivem em áreas de risco de desabamentos.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Jonathan Jantorno, a área está em permanente monitoramento, tendo ação intensificada em decorrência da possibilidade de novas chuvas. "Por causa da previsão de chuvas fortes nos próximos dias estamos fazendo a remoção preventiva", explicou.

Durante a etapa no local, segundo o coordenador, as áreas de risco serão esvaziadas e os moradores serão encaminhados para uma rede de assistência social da Prefeitura de Vitória que é responsável pela garantia da proteção.