Marinha alerta para formação de ciclone em alto-mar no ES

Dia de chuva na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A Marinha do Brasil emitiu um alerta na tarde desta terça-feira (21) sobre a possibilidade da formação de um ciclone subtropical em alto-mar entre o Norte do Rio de Janeiro e o Sul do Espírito Santo.

De acordo com o órgão, é provável que o ciclone se forme a partir do dia 23, quando poderá ser classificado como Depressão Subtropical. "A formação do ciclone está associada ao estabelecimento de uma zona de convergência sobre uma região em que a temperatura da superfície do mar está sendo observada entre 26ºC e 27ºC", diz o alerta.

A Marinha reforça que, caso a intensidade dos ventos alcance ou supere 63 quilômetros por hora, será reclassificado como Tempestade Subtropical "Kurumí", expressão em tupi-guarani que significa "menino".

O órgão diz ainda que o desenvolvimento e o aprofundamento do ciclone poderão reforçar a convergência de umidade, ocasionando grandes acumulados de chuva sobre o litoral do Espírito Santo e Sul da Bahia e, também, sobre a área marítima de atuação do fenômeno.