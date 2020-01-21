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Aviso meteorológico

Marinha alerta para formação de ciclone em alto-mar no ES

De acordo com o órgão, é provável que o ciclone se forme a partir do dia 23, quando poderá ser classificado como Depressão Subtropical; entenda

Publicado em 21 de Janeiro de 2020 às 17:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2020 às 17:47
Dia de chuva na Grande Vitória  Crédito: Ricardo Medeiros
A Marinha do Brasil emitiu um alerta na tarde desta terça-feira (21) sobre a possibilidade da formação de um ciclone subtropical em alto-mar entre o Norte do Rio de Janeiro e o Sul do Espírito Santo.
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De acordo com o órgão, é provável que o ciclone se forme a partir do dia 23, quando poderá ser classificado como Depressão Subtropical. "A formação do ciclone está associada ao estabelecimento de uma zona de convergência sobre uma região em que a temperatura da superfície do mar está sendo observada entre 26ºC e 27ºC", diz o alerta.

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A Marinha reforça que, caso a intensidade dos ventos alcance ou supere 63 quilômetros por hora, será reclassificado como Tempestade Subtropical "Kurumí", expressão em tupi-guarani que significa "menino". 
O órgão diz ainda que o desenvolvimento e o aprofundamento do ciclone poderão reforçar a convergência de umidade, ocasionando grandes acumulados de chuva sobre o litoral do Espírito Santo e Sul da Bahia e, também, sobre a área marítima de atuação do fenômeno.
Marinha alerta para formação de ciclone em alto-mar no ES

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