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Previsão do Tempo

Chuva forte deve atingir regiões do ES nos próximos dias

Apesar de não apontar a precipitação esperada, meteorologista do Incaper diz que, em pontos isolados, a chuva pode ser de alta intensidade

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 19:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2020 às 19:52
Há previsão de chuva fraca a moderada para todo o ES a partir de quinta-feira (23) Crédito: Ricardo Medeiros
Sul do Espírito Santo, que ainda sofre com as consequências dos temporais da semana passada, não terá trégua nos próximos dias. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), novas pancadas de chuvas devem atingir a região até a noite de quarta-feira (22).
A mesma previsão também vale para alguns municípios da Região Norte e Noroeste do Estado, compreendidos entre Linhares e Colatina; bem como para a cidade de Montanha, já na divisa com a Bahia. São chuvas de verão, provocadas pelo calor e pela forte umidade, resumiu o meteorologista Hugo Ramos.
Áreas em verde e amarelo mostram regiões com previsão de chuvas fortes nos próximos dias Crédito: Larissa Avilez
Apesar de não saber apontar qual a precipitação esperada, ele detalhou como o clima deve se comportar ao longo dos próximos dias. Ele vai começar mais aberto, com um aumento de nuvens. Entre a tarde e a noite é que devem ocorrer as chuvas. Em pontos isolados, ela pode ser de alta intensidade, característica dessa época do ano, detalhou.
Já entre a quinta-feira (23) e o final de semana, a chuva deverá ser mais contínua e de menor intensidade, variando de baixa a moderada. Com a expectativa de formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul, que é uma faixa de nuvens que cobre desde o sul da Amazônia até o Sudeste, devemos ter precipitações mais constantes, adiantou Ramos.

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Ao todo, o volume de chuvas desses dias também pode ser elevado. Vale ressaltar, porém, que 240 milímetros bem distribuídos ao longo de 24 horas equivale a 10 milímetros de chuva por hora. Ou seja, é um panorama muito diferente daquele que vimos nos últimos dias no Sul do Estado, explicou.

PREVISÃO DO TEMPO

Até a próxima quarta-feira (22): pancadas de chuva com intensidades moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento. Não se descarta a ocorrência de granizo em pontos isolados.
Entre quinta e sexta-feira (23 e 24): condições meteorológicas favoráveis à continuidade das chuvas.

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