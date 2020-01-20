O Sul do Espírito Santo, que ainda sofre com as consequências dos temporais da semana passada, não terá trégua nos próximos dias. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), novas pancadas de chuvas devem atingir a região até a noite de quarta-feira (22).
Apesar de não saber apontar qual a precipitação esperada, ele detalhou como o clima deve se comportar ao longo dos próximos dias. Ele vai começar mais aberto, com um aumento de nuvens. Entre a tarde e a noite é que devem ocorrer as chuvas. Em pontos isolados, ela pode ser de alta intensidade, característica dessa época do ano, detalhou.
Já entre a quinta-feira (23) e o final de semana, a chuva deverá ser mais contínua e de menor intensidade, variando de baixa a moderada. Com a expectativa de formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul, que é uma faixa de nuvens que cobre desde o sul da Amazônia até o Sudeste, devemos ter precipitações mais constantes, adiantou Ramos.
Ao todo, o volume de chuvas desses dias também pode ser elevado. Vale ressaltar, porém, que 240 milímetros bem distribuídos ao longo de 24 horas equivale a 10 milímetros de chuva por hora. Ou seja, é um panorama muito diferente daquele que vimos nos últimos dias no Sul do Estado, explicou.
PREVISÃO DO TEMPO
Até a próxima quarta-feira (22): pancadas de chuva com intensidades moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento. Não se descarta a ocorrência de granizo em pontos isolados.
Entre quinta e sexta-feira (23 e 24): condições meteorológicas favoráveis à continuidade das chuvas.
Chuva forte deve atingir regiões do ES nos próximos dias