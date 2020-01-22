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Chuva no Sul do ES

Alfredo Chaves contabiliza pelo menos 17 pontes quebradas após chuvas

Fernando Lafayette, prefeito da cidade que teve praticamente 90% da área afetada, disse que o número pode ser ainda maior, já que algumas localidades ainda não foram acessadas após os temporais da última semana

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 11:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 11:45
Ponte caiu com a força da correnteza em Alfredo Chaves Crédito: Kaique Dias
Alfredo Chaves contabiliza pelo menos 17 pontes quebradas após chuvas
Alfredo Chaves, no Sul do Estado, tenta na medida do possível se reconstruir após a cidade ser praticamente devastada no temporal que assolou a região, e que também causou prejuízos ainda incalculáveis em Iconha e Vargem Alta. Segundo a Defesa Civil Estadual, o município teve 90% da área total afetada pelas chuvas

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Esse trabalho de reconstrução, contudo, esbarra em muitas dificuldades. Uma delas é a situação precária de estradas e acessos às comunidades do interior. Segundo o prefeito Fernando Lafayette (PSB), até o momento a prefeitura contabilizou 17 pontes destruídas ou danificadas, mas o número pode ser ainda maior.

Imagens mostram força da chuva em Alfredo Chaves

"É daí para lá. Até onde já conseguimos chegar, identificamos 17 pontes quebradas na cidade. Ainda há duas ou três localidades que não conseguimos atingir, então pode ser que as pontes desses locais também estejam danificadas, porém, não me recordo quais são", explicou o prefeito.

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Lafayette explicou que algumas já estão sendo refeitas pela prefeitura e também por moradores. "Estamos fazendo, mas a comunidade também está colaborando. Já derrubaram eucaliptos e fizeram um acesso provisório. Eles sabem que se tiver de esperar pelo poder público municipal o prazo pode ser de 60 a 90 dias para que o serviço seja iniciado. Então eles mesmo estão se mobilizando e fazendo algumas passagens", complementou.
O prefeito contou que o município aguarda a chegada de recursos federais para agilizar os trabalhos de remontagem das estruturas e da cidade. Alfredo Chaves, Iconha, Vargem Alta e Rio Novo do Sul decretaram situação de calamidade pública, o que intensifica o repasse de verbas por parte dos governos estadual e federal.
"Já foi decretado e esperamos que esses recursos cheguem imediatamente, mas enquanto isso estamos fazendo nossa parte. Ao menos já conseguimos chegar nas áreas isoladas do interior, era uma prioridade nossa", salientou.

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